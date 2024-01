Lionel Messi torna ad allenarsi al Paris Saint-Germain dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali di calcio

Un tweet dell'account ufficiale del club di mercoledì recita: "Bentornato Leo", accompagnato da un video dell'arrivo del 35enne al complesso.

Un altro post mostra immagini di Messi che viene accolto dai compagni di squadra nello spogliatoio, tra cui la stella del Brasile Neymar.

Messi torna al club francese in un momento importante, con la squadra che ha perso per la prima volta in stagione contro il Lens lo scorso fine settimana. Il vantaggio del PSG in testa alla classifica della Ligue 1 si è ridotto a soli quattro punti.

La prossima partita della squadra sarà venerdì contro lo Chatearoux in Coppa di Francia, una partita che potrebbe arrivare troppo presto per Messi.

Il suo ritorno a Parigi avviene nello stesso giorno in cui il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo è stato presentato al suo nuovo club Al Nassr.

Il fuoriclasse portoghese ha firmato per il club saudita la scorsa settimana dopo la sua uscita di scena dal Manchester United nel novembre dello scorso anno.

Martedì il 37enne è stato presentato ai tifosi a Riyadh, facendo riferimento ai suoi molteplici successi sul campo per spiegare il motivo del suo trasferimento dall'Europa.

"Sono molto orgoglioso di aver preso questa grande decisione nella mia vita, nel calcio... In Europa il mio lavoro è finito. Ho vinto tutto", ha detto il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro. "Ho giocato per i club più importanti d'Europa e per me ora è una nuova sfida".

Ronaldo ha aggiunto: "Ho avuto molte opportunità in Europa, molti club - in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, anche in Portogallo - molti club hanno cercato di ingaggiarmi, ma do la parola a questo club per l'opportunità".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com