Lionel Messi segna due volte per aiutare il Barcellona a risorgere e a raggiungere il terzo posto nella Liga

Tuttavia, con il passaggio al 2021, l'attaccante del Barcellona sembra aver ingranato un'altra marcia, mostrando scorci del suo meglio.

Mercoledì sera, Messi ha segnato due volte e colpito due volte i legni nella vittoria del Barcellona sull'Athletic Bilbao per 3-2, portando i catalani al terzo posto nella Liga.

Il Barcellona è stato però costretto a rimontare, dopo che Inaki Williams si è liberato per portare in vantaggio il Bilbao al terzo minuto.

Gli uomini di Ronald Koeman sono tornati alla parità in grande stile, con un'azione di squadra libera che si è conclusa con un cross profondo di Messi respinto di testa da Frenkie de Jong per il 18enne Pedri che ha pareggiato.

Da quel momento in poi, Messi è stato il mattatore, segnando dopo un'azione sfacciata di Pedri per portare il Barcellona in vantaggio e poi aggiungendo un terzo gol con un'azione enfatica dopo un passaggio incisivo di Antoine Griezmann che ha spaccato la difesa del Bilbao.

I due gol lo portano a pari merito con altri tre giocatori in testa alla classifica dei marcatori in Spagna con nove reti complessive.

È stato un passaggio errato di Messi nel finale a dare al Bilbao la possibilità di dimezzare il deficit, ma il Barcellona è riuscito a mantenere i tre punti e a portarsi a sette lunghezze di distanza dal leader Atletico Madrid, che ha due partite di vantaggio sui catalani.

Sebbene nelle ultime settimane non sia stato un Barcellona d'annata, gli errori di inizio stagione sembrano essere stati in qualche modo limati. Infatti, dalla sconfitta per 3-0 in casa contro la Juventus in Champions League a inizio dicembre, il Barcellona è rimasto imbattuto per sette partite nella Liga, con cinque vittorie e due pareggi.

Dopo la partita, Pedri ha elogiato la ritrovata durezza mentale della squadra.

"Quando si subisce un gol così presto è normale abbassare la testa, ma abbiamo dimostrato molta autostima per evitare che ciò accadesse", ha detto l'internazionale under 21 spagnolo.

"Sapevamo che era una partita importante e così l'abbiamo affrontata. Sapevamo che avrebbero cercato Inaki (Williams) con la sua velocità, ma l'abbiamo superato e abbiamo ottenuto tre punti molto importanti".

Fine della corsa

Federico Chiesa ha segnato due volte mentre la Juventus, con un'ottima prestazione, ha battuto il Milan per 3-1, ponendo fine all'imbattibilità del club in Serie A.

Il 23enne italiano, grazie a un rapido uno-due con Paulo Dybala, ha sbloccato la difesa del Milan prima che Davide Calabria pareggiasse i conti.

Il secondo gol di Chiesa e la rete di Weston McKennie hanno coronato la magnifica prestazione della Juventus e hanno inflitto al Milan la prima sconfitta in campionato dallo scorso marzo, una serie di 27 partite durata 304 giorni.

La Juventus, che ha vinto gli ultimi nove titoli di Serie A, si trova ora a sette punti dalla capolista Milan.

Il Milan, senza l'attaccante Zlatan Ibrahimovic, infortunato mercoledì, ha un punto di vantaggio sui rivali cittadini dell'Inter.

Un inizio lento

La vita a Parigi è iniziata in modo deludente per Mauricio Pochettino: il Paris Saint-Germain ha pareggiato 1-1 contro il Saint Etienne nella sua prima partita da manager.

L'argentino è stato ufficialmente confermato come nuovo allenatore del campione francese sabato, dopo il licenziamento di Thomas Tuchel.

Dopo essere passato in svantaggio grazie all'apertura di Romain Hamouma nel primo tempo, l'italiano Moise Kean ha riportato il PSG in parità. Tuttavia, il PSG non è riuscito a trovare di nuovo la rete nonostante il 70% di possesso palla.

"È stata una partita difficile. Dobbiamo continuare a lavorare. Non cerco scuse, dobbiamo migliorare il nostro modo di giocare e le nostre prestazioni", ha dichiarato Pochettino.

"Siamo il PSG, dobbiamo vincere. Sono arrivato tre giorni fa, ma sono contento di come i giocatori hanno cercato di applicare ciò che abbiamo lavorato in allenamento".

Il pareggio ha portato il PSG al secondo posto, scavalcando il Lille per differenza reti. Il Lione, dopo aver battuto il Lens per 3-2, si è portato a tre punti dalla vetta.

