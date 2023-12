Lionel Messi firma un contratto biennale con il Paris Saint-Germain

Il gigante francese ha dichiarato in un comunicato che la superstar argentina firmerà un accordo biennale "con un'opzione per un terzo anno".

"Sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera al Paris Saint-Germain. Tutto ciò che riguarda il club corrisponde alle mie ambizioni calcistiche", ha dichiarato Messi nel comunicato. "So quanto siano talentuosi la squadra e lo staff tecnico qui. Sono determinato a contribuire a costruire qualcosa di speciale per il club e per i tifosi e non vedo l'ora di scendere in campo al Parco dei Principi".

Messi è arrivato a Parigi martedì e il club ha anticipato il suo arrivo sui propri canali social con una breve clip che mostra brevemente la sua maglia dell'Argentina e i sei trofei del Pallone d'Oro che Messi ha vinto nel corso della sua carriera.

Neymar - che ha giocato con Messi al Barça e ora gioca nel PSG - ha scritto su Instagram in una storia: "Di nuovo insieme".

Il Barcellona ha vinto l'ultima volta la Champions League nel 2015, quando Messi e Neymar giocavano insieme, e il PSG spera che il ricongiungimento di due dei più grandi giocatori del mondo li aiuti a conquistare per la prima volta il massimo torneo europeo.

Il presidente e amministratore delegato del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato: "Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di accogliere lui e la sua famiglia a Parigi. Non ha fatto mistero del suo desiderio di continuare a competere ai massimi livelli e a vincere trofei, e naturalmente la nostra ambizione come club è quella di fare lo stesso".

"L'aggiunta di Leo alla nostra squadra di livello mondiale prosegue una finestra di trasferimenti molto strategica e di successo per il club. Guidati dal nostro eccezionale allenatore e dal suo staff, non vedo l'ora che la squadra faccia la storia insieme ai nostri tifosi in tutto il mondo".

Ho dato il massimo

Il trasferimento di Messi a Parigi pone fine alla sua storica carriera ultraventennale al Barcellona.

L'argentino, considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, non ha firmato un nuovo contratto con il Barcellona.

Il Barcellona ha dichiarato di non poter concedere un nuovo contratto a Messi a causa della difficile situazione finanziaria del club e delle norme del Financial Fair Play (FFP) della Liga, nonostante le due parti avessero raggiunto un accordo.

Il precedente contratto del 34enne, scaduto a fine giugno, è stato rivelato dal quotidiano spagnolo El Mundo per un valore di 672 milioni di dollari e lo ha reso l'atleta più pagato nella storia dello sport.

Messi aveva espresso il desiderio di lasciare il club catalano l'anno scorso, ma ha deciso di rimanere perché non aveva intenzione di contestare la decisione del club in tribunale e di trascinare una controversia legale.

In una conferenza stampa strappalacrime, domenica, il capocannoniere di tutti i tempi del club ha riflettuto sulla sua carriera al Barcellona, durante la quale ha vinto numerosi premi collettivi e individuali, tra cui quattro titoli di Champions League e 10 titoli della Liga.

"Ho dato tutto me stesso per questo club, per questa maglia, dal primo all'ultimo giorno in cui sono arrivato", ha detto.

"E la verità è che sono più che soddisfatto. Avrei voluto dire addio in un modo diverso. Non avrei mai immaginato il mio addio in questo modo".

Fonte: edition.cnn.com