Lionel Messi dichiara alla CNN di credere che il PSG sia il posto migliore per lui per vincere di nuovo la UCL

La superstar argentina ha firmato martedì un contratto di due anni con il club francese, ponendo fine ai 19 anni trascorsi al Barcellona.

Parlando con Amanda Davies di CNN Sport, Messi ha sottolineato che le ambizioni sue e del suo nuovo club sono allineate: vincere il trofeo che finora è sfuggito al PSG e che Messi stesso ha vinto quattro volte.

"Sono consapevole del mio background e dell'obiettivo di questo club: lottare per un po' di tempo per vincere la Champions League, e negli ultimi anni c'è mancato poco", ha dichiarato alla CNN.

"Per me, a livello personale, mi piacerebbe vincere un'altra Champions, come ho detto negli anni precedenti, e credo di essere arrivato nel posto ideale, pronto per questo. Abbiamo gli stessi obiettivi. Ha dei giocatori impressionanti, una delle migliori squadre del mondo e speriamo di poter raggiungere questo obiettivo che Parigi vuole tanto, che io voglio tanto e che speriamo di poter godere anche con la gente di Parigi".

Pochi giorni prima, Messi era in lacrime durante l'emozionante conferenza stampa di addio al Barcellona, il club in cui si è fatto strada nel calcio europeo e in cui è fiorito.

Durante la sua permanenza nei giganti catalani, Messi ha vinto dieci campionati spagnoli e sei Ballon d'Or.

Sebbene abbia ammesso in conferenza stampa che la sua partenza da Barcellona è stata "molto dura", ha anche detto di essere "molto felice" nel suo nuovo club e di guardare al futuro.

"La verità è che è difficile esprimere a parole quello che ho dovuto vivere questa settimana", ha detto Messi ad Amanda Davies.

"È stato davvero difficile quello che è successo con il Barcellona: dire addio dopo essere stato tutta la vita in un posto. E dopo tre giorni - senza dimenticare quello che è successo - tutto è cambiato. Vivevo con molti dubbi, molti nervi, molta attesa che questo accadesse e beh... molta eccitazione e voglia di iniziare".

"È stato un arrivo davvero speciale, l'accoglienza delle persone che mi hanno dato il benvenuto, che sono scese in strada. Sono molto eccitato di iniziare questa nuova era che vivrò e sono pronto a iniziare la mia nuova vita qui a Parigi".

Lasciando il Barcellona, Messi ha ammesso che i suoi amici al PSG - tra cui il suo ex compagno di squadra al Barça Neymar e i compagni argentini Ángel Di María e Leandro Paredes - hanno contribuito alla sua decisione di venire nella "Città delle Luci".

L'arrivo di Messi a Parigi forma un terzetto spaventoso insieme a Neymar e alla superstar francese Kylian Mbappé. La prospettiva di schierarsi al fianco di queste due superstar entusiasma il 34enne.

"È pazzesco poter condividere la vita quotidiana con loro, con tutta la squadra, con i trasferimenti straordinari che sono avvenuti quest'estate, e voglio davvero allenarmi e competere ora perché giocherò con i migliori giocatori", ha aggiunto Messi.

Tuttavia, ci sono state voci che hanno collegato il 22enne Mbappé a un trasferimento dal Parco dei Principi, anche se il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi spera che l'arrivo di Messi lo convinca a rimanere.

"Credo che tutti conoscano il futuro di Kylian: vuole vincere, vuole vincere trofei", ha detto Al-Khelaifi.

"Lo ha detto in pubblico, vuole avere una squadra competitiva e noi abbiamo la più competitiva al mondo. Non ci sono scuse per lui: non può fare altro che restare".

Nel rispetto delle regole

Con così tanti giocatori costosi e di alto profilo nella rosa del PSG, Al-Khelaifi si è chiesto come il club possa permettersi un'altra superstar rimanendo comunque all'interno delle norme UEFA sul Fair Play Finanziario (FFP).

Tuttavia, alla domanda di un giornalista su come il club possa permettersi di ingaggiare Messi, Al-Khelaifi ha risposto che il club non avrebbe promesso qualcosa che non avrebbe potuto fare nel rispetto delle regole.

Ha spiegato che il club sarebbe rimasto nel regolamento "dal primo giorno fino alla fine".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Khelaifi ha detto che l'accordo sarebbe stato vantaggioso non solo per il PSG, ma anche per la città di Parigi e per il campionato francese da un punto di vista sportivo e commerciale, tra gli altri.

"Spero che Leo non chieda uno stipendio maggiore", ha scherzato Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi ha dichiarato alla CNN che è già "il paradiso" da quando Messi ha accettato di firmare con il PSG, sottolineando l'impatto che il suo arrivo ha già avuto sul club, senza nemmeno aver fatto un'apparizione.

"Voglio dire, non vi dirò nemmeno le cifre che gli sponsor ci offrono oggi. È qualcosa di incredibile", ha dichiarato a CNN Sport.

Se vedete anche i nostri social media, prima avevamo 35 milioni e ora ne abbiamo 42". In meno di tre giorni. È incredibile. So che gli ultimi due anni sono stati di crisi con la Covid-19, ma credo in una cosa: ogni crisi è un'opportunità.

"Abbiamo firmato quattro giocatori gratis e il valore di questi quattro giocatori più (Achraf) Hakimi ha aumentato il patrimonio del club a quasi 3 miliardi di dollari. È fantastico. La gente non lo riconosce, non lo sa, ma credo che dovrebbe saperlo chi mette in dubbio la nostra capacità finanziaria".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com