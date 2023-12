Lionel Messi dice che il trasferimento al PSG è una "possibilità", mentre si congeda in lacrime dal Barcellona

È stato ampiamente riportato che a Messi è stato offerto un contratto biennale dal PSG, anche se il 34enne argentino ha dichiarato che non sono stati presi accordi con il gigante parigino, né con altri club interessati al suo prossimo trasferimento.

Il PSG non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Durante una conferenza stampa a Barcellona, un Messi molto emozionato è entrato nella stanza tra gli applausi dei presenti e ha pronunciato il suo ultimo discorso da giocatore blaugrana, descrivendo questo come uno dei momenti più difficili della sua carriera.

"In questi giorni, in quest'ultimo giorno ho pensato... per vedere cosa avrei detto, cosa avrei potuto dire", ha detto Messi.

"La verità è che non è uscito nulla, ero bloccato come lo sono ancora adesso. È molto difficile per me dopo tanti anni, dopo aver fatto tutta la mia vita qui. Non ero preparato a questo".

Il sei volte vincitore del Pallone d'Oro lascia il Barcellona, essendo arrivato dall'Argentina all'età di 13 anni.

"Oggi devo dire addio a questo, come ho detto prima, sono stati molti anni, tutta la mia vita qui. Dopo 21 anni me ne vado con mia moglie e tre catalani argentini. Non posso essere più orgoglioso di tutto quello che ho fatto e vissuto in questa città, che non ho dubbi che dopo essere stati via per qualche anno torneremo perché è la nostra casa, perché così ho promesso anche ai miei figli", ha aggiunto Messi.

Messi è il capocannoniere di tutti i tempi del Barcellona - ha trovato la rete in 682 occasioni - e ha vinto numerosi premi collettivi e individuali, tra cui quattro Champions League e 10 titoli della Liga.

"Ho dato tutto me stesso per questo club, per questa maglia, dal primo all'ultimo giorno in cui sono arrivato. E la verità è che sono più che soddisfatto. Avrei voluto dire addio in un modo diverso. Non avrei mai immaginato il mio addio in questo modo", ha detto Messi.

E ha proseguito: "Mi sarebbe piaciuto farlo con la gente, sul campo, per poter sentire un'ultima ovazione da parte loro, un ultimo affetto. Mi sono mancati molto durante tutto questo periodo di pandemia in cui non abbiamo potuto giocare con il pubblico. Mi è mancato poterli avere vicini, l'incoraggiamento, festeggiare un gol con loro, lasciare che chiamassero il mio nome".

Sebbene il club e Messi avessero raggiunto un accordo per un nuovo contratto, la difficile situazione finanziaria del Barcellona e le norme della Liga sul Fair Play Finanziario (FFP) hanno impedito la firma del contratto.

Venerdì il presidente del Barcellona Joan Laporta ha dichiarato che "il rinnovo di Messi comportava alcuni rischi [...] ma non possiamo mettere il club a rischio", ha detto Laporta ai giornalisti.

"Bisogna mettere da parte i sentimenti, bisogna guardare ai numeri a mente fredda. Volevamo che la Liga fosse più flessibile, ma questa non è una scusa. Conoscevamo le regole e quello che ci è stato lasciato dal precedente consiglio di amministrazione rende tutto impossibile".

"Il club è al di sopra di tutto, anche del miglior giocatore del mondo", ha aggiunto Laporta.

Durante la sessione di domande e risposte di domenica con i media, a Messi è stato chiesto di commentare la tensione per la sua partenza e se il Barcellona avesse fatto tutto il possibile per trattenere il suo fuoriclasse nella prossima stagione.

"Quello che è chiaro per me è che ho fatto tutto il possibile per rimanere, il club, Laporta, ha detto che non era possibile per una questione di Liga, ma ho sentito molte cose che sono state dette su di me, sul perché non ho continuato, ma posso assicurarvi che ho fatto tutto il possibile per rimanere", ha detto Messi.

"L'anno scorso non volevo restare e l'ho anche detto, ma quest'anno volevo restare e non è stato possibile", ha aggiunto Messi.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com