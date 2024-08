- "L'invio impegnativo" di Hoffenheim <unk> esaltazione per Berisha

La notte avrebbe potuto prendere una brutta piega per Luca Philipp e il TSG 1899 Hoffenheim. Un errore del portiere sostituto ha permesso al Würzburger Kickers di segnare il primo gol nella Coppa DFB. Tuttavia, Hoffenheim, una squadra della Bundesliga di Kraichgau, è riuscita a pareggiare il punteggio non una, ma due volte contro la squadra di quarta divisione. Nella vittoria ai rigori 5-3, Philipp, che sostituiva Oliver Baumann, è stato il protagonista con la sua parata del rigore contro il capitano del Würzburg Dominik Meisel.

Secondo il coach Pellegrino Matarazzo dopo la vittoria ai punti nel primo turno, "La sua prestazione non è stata costante, soprattutto quando avevamo il pallone". Si sono fatti sforzi per calmarlo. Dopo la partita, gli è stato concesso l'onore di guidare le celebrazioni negli spogliatoi. Questo onore era giustificato per l'esordiente.

Il passo falso di Philipp

L'errore di Philipp che ha portato al gol dell'1-0 di Enes Kuc durante il 11º minuto è stato evidente: ha sottovalutato un apparentemente innocuo passaggio indietro di Kevin Akpoguma, permettendo alla palla di scivolare tra le sue gambe, e Kuc ha dovuto solo spingerla oltre la linea di porta. Un autogol di Ebrahim Farahnak (18º) ha riportato Hoffenheim in partita. Würzburg ha ripreso il vantaggio con il gol di Moritz Hannemann durante il 100º minuto, ma Marius Bülter ha pareggiato di nuovo durante il 107º minuto.

"È stata una prestazione difficile", ha riconosciuto Matarazzo dopo la vittoria intensa. Il club sta attraversando un momento difficile. Dopo l'uscita di quasi l'intero staff, compreso il lungo manager Alexander Rosen, la squadra di Kraichgau è ancora incompleta dopo la partenza di Maximilian Beier al Borussia Dortmund per quasi 30 milioni di euro.

Il ritorno di Berisha

Un aspetto positivo della partita è stato il ritorno di Mergim Berisha, che era stato fuori per nove mesi per un infortunio al ginocchio. Ha sostituito la squadra durante l'81º minuto e ha subito rappresentato una minaccia per la difesa del Würzburg.

"È un giocatore abile, lo si vede quando è in campo. Conosce il suo gioco", ha detto Matarazzo dell'ex talento dell'Augsburg. "Si sta riprendendo bene e non vedo l'ora di vederlo giocare di più perché è un giocatore di prim'ordine".

