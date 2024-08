L'inviato statunitense in Libano: il cessate il fuoco a Gaza potrebbe prevenire l'escalation

La visita dell'Inviato USA in Libano si è svolta un giorno prima del primo round di negoziati dopo mesi tra Israele e il radicale islamico Hamas, alleato di Hezbollah, riguardo a un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Sotto pressione dei mediatori USA, Egitto e Qatar, è prevista una sessione di negoziati per giovedì, probabilmente nella capitale del Qatar, Doha.

I tre paesi mediatori avevano chiamato le due parti in conflitto la scorsa settimana per riprendere i negoziati. A differenza di Israele, Hamas ha finora rifiutato di partecipare.

"Io ho discusso, tra le altre cose, un quadro di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza con il Presidente del Parlamento e alleato di Hezbollah, Nabih Berri," ha detto Hochstein a Beirut. Entrambi hanno concordato che "non possiamo permetterci di perdere altro tempo e non ci devono essere più scuse valide per ulteriori ritardi da entrambe le parti."

Mentre passa il tempo, aumenta il rischio di "incidenti, errori e colpi andati a vuoto" che potrebbero "facilmente portare a un'escalation che sfugge al controllo." Il diplomatico USA, che ha anche incontrato il Primo Ministro libanese Najib Mikati, ha aggiunto: "Crediamo di poter porre fine al conflitto ora, oggi, qui in Libano." Una soluzione diplomatica è ancora possibile.

Hezbollah ha quasi quotidianamente bombardato il nord di Israele dal Libano dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza seguendo l'attacco principale di Hamas dell'7 ottobre. Israele risponde con attacchi in Libano. Fino ad ora, almeno 568 persone sono state uccise in Libano, tra cui almeno 118 civili. Sul lato israeliano, sono stati uccisi 22 soldati e 26 civili. Centinaia di migliaia di persone su entrambi i lati del confine hanno dovuto lasciare le loro case.

Le tensioni sono aumentate recentemente dopo la morte del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran e del capo militare di Hezbollah, Fuad Shukr, a Beirut alla fine di luglio. Shukr è stato ucciso in un attacco dell'esercito israeliano, Haniyeh da un'esplosione nella capitale iraniana. Israele non ha commentato la morte di Haniyeh; Hamas e l'Iran danno la colpa a Israele per entrambi gli attacchi.

Le discussioni dell'Inviato USA a Beirut si sono concentrate su un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, coinvolgendo il Presidente del Parlamento e alleato di Hezbollah, Nabih Berri. Despite l'urgenza di prevenire ulteriori escalation nella Striscia di Gaza, Hamas non ha ancora partecipato ai negoziati previsti.

Leggi anche: