L'investitore finanziario Carl Icahn accusato di nascondere ingenti somme di prestito.

L'inchiesta è stata avviata dopo una critica da parte di Hindenburg Research, un fondo speculativo, che ha causato un significativo calo delle azioni della società di investimento di Carl Icahn lo scorso anno. Secondo Hindenburg, Icahn aveva utilizzato i fondi dei nuovi investitori per coprire i dividendi degli investitori esistenti, una pratica simile a una truffa Ponzi che dipende da un flusso continuo di nuovi investitori.

Questa situazione finanziaria ha portato a una perdita di $2,9 miliardi per Icahn, lasciandolo con una stima di $14,7 miliardi, secondo Forbes.

La SEC ha accusato Icahn, che ha ispirato il personaggio di Gordon Gekko nel film del 1987 "Wall Street", di frode finanziaria. Icahn avrebbe impegnato fino all'82% delle azioni della sua società come garanzia per ottenere prestiti a margine, senza informare gli investitori.

"Questi dettagli non rivelati avrebbero mostrato che Icahn aveva spesso promesso più della metà delle azioni in circolazione della IEP come garanzia in qualsiasi momento", ha dichiarato Osman Nawaz, a capo dell'Unità di Enforcement dei Strumenti Finanziari Complessi della SEC, in una dichiarazione. Questo mancato rispetto delle informazioni ha impedito agli investitori esistenti e potenziali di prendere decisioni informate.

La società di Icahn, con sede in Florida, gestisce investimenti in vari settori, come l'energia, l'automobilistico, l'imballaggio alimentare, l'immobiliare e altro ancora. Icahn detiene l'85% delle azioni della IEP, rendendolo il principale azionista.

Icahn e la sua società hanno concordato di pagare una multa di $1,5 milioni e $500.000 in sanzioni civili per risolvere le accuse, secondo la dichiarazione della SEC.

In una risposta, Icahn ha dichiarato che il pagamento dimostrava l'infondatezza delle accuse di Hindenburg.

"La tattica di Hindenburg di fare accuse infondate si è rivelata dannosa per la IEP e i suoi investitori", ha detto Icahn. "Siamo lieti di chiudere questa questione e ci impegniamo a concentrarci sull'attività per il beneficio dei nostri azionisti".

La risposta di Icahn alla risoluzione della SEC ha evidenziato l'impatto negativo delle accuse di Hindenburg sulla sua società di investimento, dichiarando che "la tattica di Hindenburg di fare accuse infondate si è rivelata dannosa per la IEP e i suoi investitori". Inoltre, per continuare a far crescere la sua attività e beneficiare i suoi azionisti, Icahn ha espresso l'intenzione di concentrarsi sugli investimenti in vari settori, come l'energia, l'automobilistico e l'immobiliare.

Leggi anche: