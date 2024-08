L'investimento in supplementi di colostro è giustificato?

Questo composto è ricco di nutrienti, ma contiene anche molecole non nutritive, come composti biologicamente attivi che offrono protezione, ha dichiarato Smilowitz, assistente professor nel dipartimento di nutrizione dell'Università della California, Davis. Lo studio di Smilowitz si concentra sull'allattamento, nutrizione, lattazione e il microbioma.

Questi nutrienti e composti includono immunoglobuline (o anticorpi), globuli bianchi, vitamina A, magnesio, rame, zinco, fattori di crescita e altri componenti essenziali per avviare la vita, come potenziare la forza del sistema immunitario e migliorare la struttura intestinale, secondo gli esperti.

Questi anticorpi aiutano a rinforzare gli intestini permeabili sigillando l'intestino e impedendo ai batteri o patogeni dannosi di entrare nel flusso sanguigno in modo incontrollato, ha affermato Smilowitz. Il colostro offre un'infanzia protetta durante un periodo sensibile.

Tuttavia, si è osservato un aumento significativo del consumo di integratori di colostro per adulti, con alcune affermazioni sulla salute discutibili, ha dichiarato Caroline Thomason, dietista e educatrice per il diabete con sede in Virginia via email.

Gli integratori di colostro, derivati principalmente dalle vacche, sono diventati popolari per le loro presunte capacità di aumentare l'immunità, migliorare la salute intestinale e potenziare le prestazioni atletiche, ha affermato la dottoressa Lisa Young, dietista registrata e professoressa associata di nutrizione presso l'Università di New York, via email.

Il colostro viene raccolto dalle vacche da latte nei primi giorni dopo il parto, quindi viene processato e pastorizzato per il consumo umano, sotto forma di polveri, pillole e liquidi o addirittura come clistere. È importante il processo delicato di conservazione dei composti bioattivi mentre si garantisce la sicurezza, come ha sottolineato Thomason.

L'aumento degli influencer sui social media che parlano di integratori di colostro sembra aver contribuito a questo aumento del consumo negli ultimi tempi, ha aggiunto Thomason.

Le celebrità hanno anche promosso il colostro come strumento per la salute - Sofia Richie lo ha incluso nel suo smoothie da $21 lanciato con l'elegante negozio di alimentari californiano Erewhon, e The Kid LAROI ha fatto lo stesso.

Tuttavia, è importante ricordare che, sebbene questi benefici possano sembrare allettanti, la ricerca sul colostro è ancora per lo più nuova e inconclusiva, ha concluso Thomason.

L'impatto del colostro sulla salute umana

Le persone tendono a cercare il colostro per i vantaggi per la salute a causa dell'infiammazione intestinale, rendendo la loro fisiologia simile a quella di un infante vulnerabile, ha spiegato Smilowitz.

Questa infiammazione può derivare da colite ulcerosa, morbo di Crohn, infezioni croniche, diarrea cronica, HIV o gli effetti del chemioterapia o radioterapia.

Ci sono alcune prove iniziali che suggeriscono che il colostro può sostenere l'immunità e la salute intestinale, principalmente in persone con sistemi immunitari indeboliti o problemi di permeabilità intestinale, ha affermato Thomason. Alcuni piccoli studi hanno scoperto che il colostro può promuovere la crescita delle cellule intestinali e rinforzare le pareti intestinali.

Altre ricerche hanno suggerito potenziali benefici per le infezioni delle vie respiratorie. Uno studio di 12 settimane su 35 adulti corridori di resistenza ha rilevato che l'assunzione quotidiana di un integratore di colostro ha aumentato del 79% i livelli di certi anticorpi nella saliva, il che potrebbe migliorare la resistenza alle infezioni. Risultati simili sono stati visti in uno studio separato su 29 ciclisti maschi, con una dose quotidiana di 10 grammi per cinque settimane legata a una minore diminuzione delle cellule immunitarie dopo l'esercizio e un rischio ridotto di infezione respiratoria.

È importante notare che i risultati di questi studi hanno indicato solo cambiamenti nei biomarcatori immunitari, non necessariamente miglioramenti negli eventi del sistema immunitario, come ammalarsi, ha detto Julie Stefanski, dietista registrata e nutrizionista della Pennsylvania e portavoce dell'Accademia di nutrizione e dietetica.

"E spesso, la dose utilizzata nello studio è molto superiore a quella disponibile in un integratore", ha aggiunto Stefanski.

Ci sono anche rapporti aneddotici di miglioramenti della salute della pelle e del recupero dell'esercizio, ma la ricerca scientifica in questi ambiti è scarsa. Non ci sono prove forti che sostengano le affermazioni di perdita di peso o inversione dei cambiamenti legati all'età.

C'è anche il problema di chi finanzia la ricerca. La maggior parte della ricerca sugli integratori di colostro è stata sponsorizzata da aziende di integratori o lattiero-caseari o da esperti di salute affiliati a loro, che non sono stati ampiamente replicati, hanno affermato gli esperti. Alcuni studi hanno addirittura mostrato risultati contrastanti, ha aggiunto Smilowitz.

Prima di acquistarlo

Come per qualsiasi integratore, è importante consultare un professionista sanitario prima di iniziare e seguire le istruzioni del produttore, ha detto Thomason, soprattutto per le persone con condizioni gastrointestinali.

L'integrazione di colostro è generalmente considerata sicura per la maggior parte delle persone, ma ci sono rischi, in particolare per chi ha allergie al latte. Dosaggi elevati potrebbero potenzialmente causare disagi digestivi, come gonfiore o diarrea, ha avvertito Thomason. I bambini e le donne incinte o in allattamento dovrebbero evitare di assumere colostro.

"E poi, questi integratori sono costosi e potresti non notare alcun beneficio per la salute", ha concluso Thomason.

Il costo degli integratori di colostro può variare da circa 15 a 200 dollari per bottiglia, a seconda principalmente della qualità - che è cruciale poiché una qualità superiore significa un rischio inferiore di contaminazione, ha detto Young.

Anche se i vitelli neonati beneficiano maggiormente della loro prima dose di colostro, quello raccolto al terzo o quarto giorno è in realtà più benefico di quello ottenuto una settimana dopo. Il processo di raccolta sensibile spesso rende gli integratori economici meno efficaci, come ha sottolineato Stefanski.

In merito alle fonti di colostro, quelle dalle vacche al pascolo e allevate al pascolo sono superiori a quelle allevate in modo convenzionale.

Navigare nel mondo non regolamentato degli integratori di colostro da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti può essere un problema nel determinare quali offrono il miglior valore per i soldi.

Per trovare gli integratori di colostro di migliore qualità, Keri Gans, dietista registrata e nutrizionista di New York, consiglia di cercare prodotti che hanno subito test di terze parti per qualità e purezza.

Produttori e rappresentanti del servizio clienti possono fornire informazioni aggiuntive non incluse nella confezione, hanno aggiunto gli esperti.

Anche se il colostro ha potenziali benefici per la salute, è importante ricordare che non è una cura miracolosa. Sono necessari ulteriori studi per comprendere appieno i suoi effetti e la sicurezza a lungo termine, secondo Young.

È fondamentale sottolineare l'importanza di una dieta bilanciata, dell'esercizio regolare e di un sonno adeguato per la salute e il benessere generale, come affermato da Thomason.

Il colostro, ricco di nutrienti e composti come gli anticorpi e le vitamine, viene spesso elogiato per il suo potenziale nel rafforzare l'immunità e migliorare la salute intestinale, soprattutto in individui con sistemi immunitari indeboliti o problemi di permeabilità intestinale. (segue dal testo)

despite the promising research on colostrum's impact on health, it's important to note that the evidence is still largely inconclusive, and the benefits may not extend to areas like weight loss or skin health. (segue dal testo)

