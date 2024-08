- L'investigatore indipendente sostiene la ripresa del processo di Trump.

Il procuratore Jack Smith ha chiesto a una corte d'appello di riattivare il caso penale contro l'ex presidente Donald Trump nella situazione dei documenti. La giudice Aileen Cannon, che gestiva il caso, lo aveva archiviato a metà luglio, suscitando preoccupazioni sulla validità dell'incarico di Smith. Smith ha ora presentato un appello, dettagliando le sue ragioni in una memoria.

Nella memoria, Smith afferma che la decisione di Cannon confligge con "tradizioni ampiamente riconosciute e consolidate" riguardo all'assegnazione di consiglieri speciali. Contraddice il principio legale stabilito che il procuratore generale ha il potere di nominare un consigliere speciale. Smith chiede alla corte d'appello di annullare la decisione di Cannon. Il procuratore generale Merrick Garland ha assegnato il 55enne per gestire le indagini relative a questo caso e a un altro.

Trump è stato accusato nel caso dei documenti lo scorso anno

Trump è stato incriminato a livello federale a Miami, in Florida, lo scorso anno nel caso dei documenti. È accusato di aver illegalmente trattenuto informazioni altamente riservate dal suo mandato presidenziale (2017-2021).

Nell'agosto 2022, l'FBI ha perquisito la casa di Trump in Florida e ha sequestrato più set di documenti etichettati come top secret. Trump è anche accusato di aver cospirato per ostacolare la giustizia: si dice che abbia tentato di distruggere le prove delle telecamere di sicurezza e abbia fatto rimuovere scatole di documenti con l'aiuto dei dipendenti.

Un appello vincente potrebbe portare alla riapertura del caso. Tuttavia, anche se ciò accadesse, si ritiene improbabile che si tenga un processo prima delle elezioni presidenziali di novembre. La giudice Cannon, responsabile del caso dei documenti, è stata nominata da Trump. I critici accusano lei di prolungare il processo.

