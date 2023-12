L'inverno è arrivato, ma sta perdendo il suo fascino

Alle 22:27 di giovedì, l'emisfero settentrionale della Terra si troverà alla massima distanza dal sole, segnando il solstizio d'inverno: il giorno più corto dell'anno e l'inizio ufficiale della stagione più fredda.

Ma l'inverno si sta riscaldando rapidamente a causa dei cambiamenti climatici provocati dall'uomo e sta avendo un impatto sulla neve, sul turismo, sugli sport invernali, sulle economie locali, sui piatti e persino sulle allergie.

Il periodo invernale che va da dicembre a febbraio è ora quello che si riscalda più rapidamente tra le stagioni di tre mesi per quasi il 75% degli Stati Uniti, secondo un'analisi dei dati di temperatura NOAA effettuata da Climate Central, un gruppo di ricerca sul clima senza scopo di lucro.

L'analisi ha esaminato le temperature medie invernali di 240 località degli Stati Uniti e ha rilevato che la tendenza al riscaldamento invernale copre ogni angolo della mappa: dal 1970 le temperature si sono riscaldate nel 97%, ovvero in 233 punti.

Le temperature invernali sono aumentate in media di 3,8 gradi Fahrenheit dal 1970 in queste località in fase di riscaldamento. Gli inverni nelle città con il riscaldamento più rapido si sono riscaldati fino a 7 gradi.

Il Nord-Est e l'Alto Midwest sono le regioni che si stanno riscaldando più velocemente e registrano una febbre invernale di quasi 5 gradi. Questo include alcune città sciistiche come Burlington, Vermont, (aumento di 7,7 gradi) e Concord, New Hampshire (aumento di 6,6 gradi). L'inverno a Milwaukee, notoriamente freddo, è ora più caldo di 6,7 gradi in media.

Per molti, un po' di calore invernale in più può sembrare piacevole. Ma gli inverni più miti hanno delle conseguenze.

"L'inverno svolge un ruolo importante nei cicli vitali di piante, animali e insetti, nella ricarica delle riserve di acqua dolce e nel mantenimento di neve e ghiaccio per le attività ricreative invernali, che sostengono le economie locali", ha dichiarato Lauren Casey, meteorologa di Climate Central.

Un inverno più caldo non significa che l'estate sia soffocante per tutta la stagione: ci saranno ancora giorni freddi in un clima più caldo. Ma il freddo invernale diventerà meno frequente e meno estremo. L'aumento delle temperature medie lascerà meno spazio alle ondate di freddo estremo.

Secondo i dati di Climate Central, le ondate di freddo negli Stati Uniti sono oggi mediamente più brevi di sei giorni rispetto al 1970. E anche se le temperature fredde continueranno a stabilire occasionalmente dei record, è molto più probabile che vengano superate dai record di caldo.

Nel 2023 i record di temperatura calda sono il doppio di quelli di temperatura fredda. Di notte, la discrepanza aumenta e il numero di temperature minime calde record è triplo rispetto a quelle fredde record, come mostrano i dati NOAA.

Le temperature minime notturne si stanno riscaldando più velocemente in inverno che in qualsiasi altra stagione da quando sono iniziate le registrazioni nel 1896. Le temperature notturne dell'inverno si sono riscaldate a un tasso di 1,78 gradi per secolo dal 1900 - il 25% in più rispetto alle massime diurne dell'inverno, secondo l'analisi della CNN sui dati NOAA.

Un'analisi separata di Climate Central sulle temperature minime notturne in 231 località statunitensi ha rilevato che l'88%, ovvero 204 città, ha registrato una diminuzione a lungo termine del numero medio di notti di gelo ogni anno dal 1970.

Reno, in Nevada, ha ora una media di 91 notti di gelo in meno all'anno, perdendo più di qualsiasi altra località dell'elenco. Le città del Nevada, dell'Arizona, della California e della Florida che erano solite vedere occasionalmente una notte sotto lo zero non sentono più il freddo.

Anche le città note per le epidemie di freddo, come Buffalo, New York, Chicago, New York City, Boston e Detroit, ora non registrano più due o tre settimane di notti gelide all'anno.

Questi cambiamenti sono una cattiva notizia per diverse industrie che si basano su un freddo prevedibile.

Uno studio del Comitato Olimpico Internazionale ha rilevato che l'aumento delle temperature potrebbe far sì che la stagione sciistica "inizi fino a un mese più tardi e finisca fino a tre mesi prima", un dato che minaccia di sottrarre 1 miliardo di dollari all'economia statunitense, secondo uno studio del 2018 del gruppo di difesa del clima POW e di REI.

Nelle aziende agricole statunitensi, l'industria della frutta e della noce, che vale 27 miliardi di dollari, sta perdendo il tempo di raffreddamento a causa del riscaldamento degli inverni - un'esposizione necessaria per le colture a temperature fredde che consente loro di fiorire correttamente in primavera, secondo un'altra analisi di Climate Central .

Ad esempio, il tempo di raffreddamento praticabile nella fertile Central Valley della California, dove viene coltivato il 40% della frutta e della noci degli Stati Uniti, potrebbe diminuire del 25% entro la fine del XXI secolo, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

Con la riduzione del tempo di raffreddamento, potrebbero esserci meno prodotti come noci, pistacchi e ciliegie in giro, e ciò che rimane è più probabile che sia di qualità inferiore, ha detto l'USDA.

"Questo, ovviamente, potrebbe portare a ripercussioni per le aziende alimentari, oltre che a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari che può contribuire o peggiorare l'insicurezza alimentare", ha dichiarato Casey alla CNN.

La stagione di crescita più calda e più lunga aumenta anche l'esposizione a parassiti e pollini, peggiorando le allergie.

Peggio ancora per gli amanti dell'inverno: La stagione del raffreddore e degli starnuti arriverà prima di quanto ci si possa aspettare: il riscaldamento dell'inverno fa sì che la primavera inizi settimane prima del previsto.

Fonte: edition.cnn.com