- L'intruso si filma durante l'irruzione, portando all'arresto.

Durante un furto a Roma, l'affetto di un ladro per la letteratura si è rivelato la sua rovina: il ladro italiano di 38 anni, dopo aver illegalmente penetrato in un appartamento, ha trovato un libro che ha catturato la sua attenzione in modo così completo da non accorgersi dell'arrivo della polizia. Sembrava che avesse pensato che l'intera residenza sarebbe stata vuota durante le vacanze, come ha riferito la rete televisiva Rai. Tuttavia, un altro occupante ha segnalato alle autorità. All'arrivo della polizia, gli agenti hanno trovato il ladro rilassato in camera da letto, stringendo il libro, con un sacco di abiti di lusso vicino, probabilmente destinati al furto.

Il libro sotto esame è un'edizione del 2021 sulla mitologia greca dell'autore italiano Giovanni Nucci, intitolato "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo".

Il 54enne autore ha trovato l'incidente divertente. " Questa è una storia completamente assurda - ma anche traboccante di qualità umane", ha detto Nucci al quotidiano "Il Messaggero". Il libro non è ancora uscito in Germania.

L'ossessione del ladro per il libro incentrato sulla mitologia greca ha portato al suo arresto, diventando un capitolo inaspettato nella storia del crimine. Nonostante il colpo di scena inaspettato, l'autore ha visto l'incidente come un'aneddoto divertente, evidenziando la dimensione umana nell'assurdo.

