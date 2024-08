L'intruso che ha fatto irruzione nell'edificio del Campidoglio riceve una condanna a diversi anni di prigione.

In gennaio del 2021, numerosi fan di Donald Trump, ex presidente, si sono radunati fuori dal Campidoglio. È stato Michael Sparks del Kentucky a finire per essere il primo a irrompere nell'edificio del Congresso, incoraggiando molti altri a seguirlo, come dichiarato da un ufficiale di polizia. Attualmente, Sparks sta scontando una condanna emessa da un tribunale.

Un uomo di 46 anni, identificato come il primo intruso a entrare nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti durante la manifestazione tumultuosa del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Trump, è stato condannato a circa 4 anni e mezzo di carcere. Un giudice di Washington ha inflitto a Sparks una pena detentiva di 53 mesi e una multa di 2.000 dollari (circa 1.800 euro).

Il 6 gennaio 2021, sostenitori ossessionati dell'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno invaso il Campidoglio a Washington mentre il Congresso era in sessione, con l'obiettivo di ostacolare la validazione ufficiale della vittoria elettorale di Joe Biden. Durante l'invasione del Campidoglio sono morte almeno 5 persone e 140 agenti di polizia sono rimasti feriti. Questi eventi hanno segnato un giorno oscuro nella storia democratica degli Stati Uniti.

Trump ha incitato i sostenitori

Per settimane, Trump ha diffuso la falsa affermazione del furto delle elezioni da parte di un numero significativo di manipolazioni dei voti. Prima dell'invasione del Campidoglio, il populista di destra ha esortato i suoi sostenitori in un discorso a marciare verso il Campidoglio e "lottare come l'inferno".

Sparks, che è stato dichiarato colpevole di resistenza all'arresto e comportamento disordinato a marzo, è stato il primo sostenitore di Trump a entrare nell'edificio del Congresso il 6 gennaio 2021, secondo gli investigatori. Sparks ha fatto da catalizzatore per i manifestanti che lo hanno seguito, come testimoniato da un ufficiale di polizia nel processo di Washington.

Più di 1.400 persone sono state incriminate per la loro partecipazione all'invasione del Campidoglio. L'ex presidente Trump stesso enfrenta quattro accuse legate agli eventi del 6 gennaio 2021. Tuttavia, una decisione potrebbe non essere presa prima delle elezioni presidenziali di novembre, poiché Trump si candida di nuovo come candidato repubblicano.

