L'intimidazione di danni fisici a Springfield sta avendo un impatto negativo sulle risorse finanziarie della citta'.

Questo sta ponendo un significativo onere finanziario sulla città. Stiamo valutando spese nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari, e non abbiamo ancora incluso gli straordinari o i contratti necessari per la sicurezza e la comunicazione. Rue ha dichiarato questo di recente a CNN's Boris Sanchez.

La città si è trovata sotto i riflettori nazionali a causa di teorie del complotto smentite amplificate da Donald Trump e dal suo candidato alla vicepresidenza JD Vance. Queste teorie sostenevano che gli immigrati haitiani a Springfield si dedicassero al cannibalismo, consumando specificamente animali domestici come gatti e cani.

Di conseguenza, la città ha dovuto affrontare una serie di minacce di bomba per una settimana. Queste minacce hanno costretto alla chiusura delle scuole, degli uffici governativi e dei negozi di generi alimentari. Il caos ha richiesto il dispiego di più agenti delle forze dell'ordine, inclusi telecamere e troopers di stato posti nelle scuole pubbliche. Questa maggiore sicurezza ha un costo per una città che lotta con i deficit di bilancio da tempo. Nella decade passata, la città ha effettuato tagli significativi ai suoi dipartimenti di polizia e vigili del fuoco.

Dan Tierney, portavoce del governatore dell'Ohio Mike DeWine, ha detto a CNN che il personale di pattuglia aggiuntivo potrebbe non comportare costi extra, poiché questi personale sarebbe comunque al lavoro e pagato.

Gli ufficiali della città di Springfield non hanno risposto alla richiesta di commento sui costi della sicurezza aggiuntiva. Tuttavia, il sindaco Rue ha emanato una proclamazione che concede alla città poteri di emergenza temporanei per mitigare i problemi di sicurezza pubblica. Questa proclamazione include un processo snellito per l'ottenimento di contratti di sicurezza aggiuntivi per proteggere la comunità.

Chiedendo azioni legali o rimborsi per i costi sostenuti durante la risposta alle minacce, il commissario della contea di Clark Flax Wilt ha dichiarato che l'impatto finanziario completo sarebbe stato determinato una volta che le cose si fossero calmate, ma potrebbe non essere vantaggioso intraprendere azioni legali.

Fondi necessari per gestire l'aumento dei migranti

Springfield stava già lottando per gestire la sua crescente popolazione haitiana prima che l'attenzione si spostasse sulla sicurezza pubblica e sul mantenimento delle attività commerciali.

L'afflusso di persone ha posto uno stress sui ospedali, scuole e forze dell'ordine, in particolare a causa di una barriera linguistica. Rue ha detto a CNN che avevano richiesto il supporto statale e federale per mesi per coprire i costi elevati dei servizi di traduzione. Una parte dei $2,5 milioni in fondi statali recentemente annunciati dal governatore DeWine per aiutare Springfield verrà utilizzata per questo scopo, secondo l'ufficio di DeWine. I fondi sono stati approvati per espandere l'accesso alle cure primarie per i residenti di Springfield.

Un'altra sfida è stata quella di gestire gli autisti non esperti e ridurre la guida spericolata, che DeWine ha collegato agli immigrati haitiani. Lo scorso anno, l'Ufficio per la sicurezza stradale dell'Ohio ha ospitato corsi di educazione alla guida in creolo haitiano. Sono previsti ulteriori seminari per quest'anno.

Tuttavia, l'attenzione della città non era interamente concentrata sui problemi dell'immigrazione.

La commissione della città ha discusso la costruzione di una nuova stazione dei vigili del fuoco, la rinominazione delle strade e ha ricevuto un aggiornamento sulla pulizia di un'ex discarica industriale vicino a Springfield in una riunione recente. Il direttore della città ha menzionato la necessità di più alloggi, poiché l'offerta è attualmente bassa rispetto alla domanda per tutti i tipi di alloggi.

La polizia era una priorità per gli ufficiali di Springfield, che mirano ad aumentare la forza di polizia di 120 ufficiali. Il dipartimento di polizia è attivamente alla ricerca di ufficiali, ma sta lottando come altre città degli Stati Uniti negli ultimi anni.

Il sindaco Rue ha espresso la speranza che le persone prestassero più attenzione a ciò che Springfield ha da offrire.

Springfield era un importante hub manifatturiero negli anni '80 e '90, ma molti posti di lavoro sono diminuiti, portando a un grave declino economico. In un editoriale pubblicato sul New York Times, il governatore DeWine ha scritto dell'"afflusso drammatico" di migranti haitiani, che hanno contribuito a un rinascimento manifatturiero e alla creazione di posti di lavoro a Springfield.

Una visita di Trump potrebbe mettere a dura prova le finanze della città, dice il sindaco

Rue ha consigliato ai candidati presidenziali di non visitare la città, poiché ritiene che ciò porrebbe un "estremo carico" sulle sue risorse finanziarie.

I commenti di Rue sono arrivati dopo che Trump ha annunciato che avrebbe visitato Springfield "nelle prossime due settimane". Il sindaco ha aggiunto che se Trump decidesse di cambiare i suoi piani e evitare di visitare Springfield, ciò manderebbe un messaggio di pace alla città.

In più interviste, Rue ha suggerito che una visita da parte di Trump o della vicepresidente Kamala Harris sarebbe difficile per la città.

In un evento dell'Associazione nazionale dei giornalisti neri, Harris ha espresso la sua solidarietà a Springfield, definendo la situazione un "peccato". Tuttavia, la sua campagna non ha ancora annunciato piani per una visita a Springfield.

I raduni delle campagne possono avere un impatto finanziario sui governi locali, poiché le città spesso dispiegano agenti di polizia per garantire la sicurezza degli eventi.

Ad esempio, il sindaco di Green Bay Eric Genrich ha dichiarato a luglio che le campagne presidenziali dovevano alla città più di $50.000 per i servizi di polizia, vigili del fuoco, lavori pubblici e traffico durante gli eventi del 2022 e del 2016.

"Gli abitanti di Green Bay credono nella cura dei loro obblighi finanziari e si aspettano che i candidati presidenziali facciano lo stesso", ha espresso Genrich in una dichiarazione rilasciata a luglio. "Si tratta di giustizia e di prudenza finanziaria - i residenti di Green Bay non dovrebbero essere lasciati a coprire questi costi".

Data la potenziale onere finanziario, il sindaco Rue ha invitato i candidati presidenziali a riconsiderare la visita a Springfield, poiché potrebbe ulteriormente mettere a dura prova le risorse della città. A causa delle misure di sicurezza aggiuntive e del dispiego delle forze dell'ordine, la città sta affrontando costi aggiuntivi per gestire la situazione attuale.

