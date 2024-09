L'intervento di emergenza del cantiere Meyer Werft approvato

L'Autorità federale e il governo della Bassa Sassonia stanno ora cercando di acquistare circa il 80,7% di Meyer Werft per un importo di 400 milioni di euro. Questo investimento include garanzie di prestiti per circa due miliardi di euro. Questa azione dovrebbe porre sia lo stabilimento di Papenburg che la Neptun Werft di Rostock-Warnemünde sotto il controllo statale. Tuttavia, la Meyer Werft di Turku, in Finlandia, rimarrà di proprietà della famiglia Meyer.

La decisione di intervenire è stata presa dal governo dello stato della Bassa Sassonia all'inizio della scorsa settimana e da allora è stata unanimemente approvata dal comitato del parlamento dello stato, come annunciato dal Ministero delle finanze della Bassa Sassonia il mercoledì. Secondo il Ministero federale dell'economia, l'aiuto statale non richiederà l'approvazione dell'UE.

Entrambi i governi federale e statale hanno argomentato che lo stabilimento garantisce circa 3.800 posti di lavoro, è cruciale per l'industria tedesca della costruzioni navali e ha un significativo impatto sulla base di conoscenze del settore navale del paese. Lo stabilimento di Rostock-Warnemünde è anche atteso per contribuire alla transizione energetica del paese costruendo piattaforme per parchi eolici offshore, come riportato dalle fonti governative. Potrebbe anche assumere un ruolo più importante nella costruzioni navali militari in caso di necessità.

IG Metall Küste ha accolto l'intervento dello stato. "La politica ha mantenuto la sua promessa", ha spiegato il responsabile regionale Daniel Friedrich. "Ora, è responsabilità della direzione e dei lavoratori lavorare insieme per rendere gli stabilimenti redditizi di nuovo". La ristrutturazione dell'azienda richiederà del tempo, secondo IG Metall. Ciò include la riduzione di 340 posti di lavoro, per la quale verrà istituito un programma volontario entro marzo 2025.

Il partito di sinistra nel Bundestag sostiene anche il salvataggio dell'azienda. Tuttavia, i governi federale e statale devono essere preparati per "gestire permanentemente un grande stabilimento statale", ha spiegato Victor Perli, membro del comitato di bilancio. Data l'alta impegno finanziario, è "molto improbabile" che la famiglia Meyer o un investitore esterno saranno in grado di riacquistare lo stabilimento nei prossimi anni, "anche se la coalizione del semaforo non lo ammette pubblicamente". Il Sinistra ha respinto le proposte di trasformare lo stabilimento in uno per navi militari.

Attualmente, lo stabilimento costruisce principalmente grandi navi da crociera e sta andando abbastanza bene in questo campo. Tuttavia, ha incontrato difficoltà principalmente a causa dei significativi aumenti dei prezzi e della sua incapacità di passarli immediatamente ai suoi clienti, poiché riceve la maggior parte del prezzo di acquisto della nave alla consegna. Secondo le informazioni del Ministero federale delle finanze, il salvataggio statale includerà anche "la modifica dei programmi di pagamento".

