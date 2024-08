L'intervento del governo nel salvataggio della Meyer Werft, secondo Habeck, è "alla soglia dell'assistenza".

Il ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck fa trapelare un possibile salvataggio per Meyer Werft, in difficoltà a Papenburg, Bassa Sassonia. "Stiamo lavorando intensamente per trovare soluzioni", ha dichiarato Habeck giovedì attraverso il suo ministero. "E ci sono effettivamente delle possibilità."

Si vocifera che il piano di salvataggio per Meyer Werft potrebbe prevedere l'acquisizione da parte dello stato dell'80-90% delle azioni della società e la garanzia di prestiti aggiuntivi. Tuttavia, il Ministero federale dell'Economia non ha ancora confermato ufficialmente l'accordo a causa della delicatezza della procedura.

Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha partecipato a una riunione aziendale a Papenburg giovedì insieme ai rappresentanti del governo locale. Tuttavia, sembra che non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo sul piano di salvataggio.

IG Metall, il sindacato dei lavoratori del settore navale, ha elogiato l'impegno del governo come "politica industriale encomiabile" che tutela parti cruciali dell'industria tedesca della costruzioni navali. Daniel Friedrich, responsabile regionale di IG Metall Coast, ha spiegato: "Berlino e Hannover stanno offrendo all'azienda e ai suoi lavoratori un'opportunità significativa per un nuovo inizio, che devono cogliere ora".

Tuttavia, Dieter Janecek, coordinatore marittimo del governo federale, ha messo in guardia contro festeggiamenti premature. "Oggi possiamo solo confermare che stiamo facendo ulteriori progressi", ha detto al "Rheinische Post" di Düsseldorf. "Ci sono ancora alcune domande da risolvere, come la revisione degli studi di fattibilità, la risoluzione dei complessi problemi finanziari e l'ottenimento dell'approvazione del Comitato di Bilancio del Bundestag e della Commissione UE, tra gli altri".

Il possibile piano di salvataggio del ministro dell'Economia per Meyer Werft prevede l'acquisizione da parte dello stato di una consistente quota delle azioni della società e il fornire prestiti aggiuntivi. Le dichiarazioni di Habeck indicano che stanno attivamente cercando soluzioni per evitare che l'azienda continui a lottare.

Leggi anche: