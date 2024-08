- L'interruzione dell'energia elettrica a Osnabrück lascia lo zoo a carico di fonti di energia di riserva

Al centro di Osnabrück, un blackout inaspettato ha colpito diversi edifici, tra cui lo zoo, un museo storico della natura e la sede municipale. La causa è stata rintracciata a mezzogiorno, quando un cavo della rete ad alta tensione si è danneggiato durante i lavori di costruzione nel distretto di Schölerberg. Per fortuna, questo incidente ha interessato solo un numero limitato di case private, e le loro forniture di energia sono state rapidamente ricollegate, ha dichiarato un rappresentante dei fornitori di elettricità della città.

Poiché gli uffici municipali fungono anche da centro di comando condiviso per le forze dell'ordine e i servizi di emergenza, la struttura è dotata di una fonte di backup. Per garantire la continuità, i fornitori di energia della città hanno offerto un generatore alternativo per mantenere in funzione cose come la ventilazione dell'acquario e i meccanismi di sicurezza delle gabbie degli animali. Si prevedeva che la situazione sarebbe stata ripristinata nel tardo pomeriggio.

La fonte di backup negli uffici municipali ha garantito che i servizi essenziali come la ventilazione dell'acquario e i meccanismi di sicurezza delle gabbie degli animali continuassero a funzionare. Senza questa fornitura di energia affidabile, il disturbo per gli animali dello zoo avrebbe potuto essere più grave.

