- L'interruzione del servizio Vodafone è stata rettificata, influenzando numerosi utenti.

Dopo aver riscontrato un problema con il gigante delle telecomunicazioni Vodafone in Brandeburgo e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il problema è stato risolto. Dal pomeriggio di oggi, coloro che sono stati interessati possono utilizzare nuovamente i loro servizi, come riferito da un portavoce. Più di 9.900 utenti della linea fissa e 2.729 utenti mobili hanno avuto difficoltà nell'accesso alla televisione via cavo, ad internet ad alta velocità e ai servizi telefonici dal martedì sera.

Il problema era dovuto a un guasto di connessione in un sito operativo locale a Strohkirchen. Per risolvere il problema, sono state effettuate opere di scavo specialistiche, riparato un guasto alla linea e sostituito un componente difettoso. Secondo Vodafone, parti delle reti fisse e mobili nelle regioni di Breddin (distretto di Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (distretto di Prignitz), Ludwigslust, Grabow e Hagenow (tutti nel distretto di Ludwigslust-Parchim) sono state interessate.

Despite the resolution of issues for Vodafone users in affected areas, some customers may still be experiencing problems due to the complexity of the issue. To prevent similar occurrences in the future, the company should consider investing in backup systems for critical components in other regions.

