- L'interruzione del servizio alla Flotta Bianca è stata causata da un crollo del ponte.

A causa del fallimento parziale dei ponti Carolabridge sull'Elba nella zona della città di Dresda, il trasporto marittimo è proibito in questo tratto del fiume. Come ha dichiarato un rappresentante dell'Agenzia Acque e Trasporti di Dresda, "Coloro che non hanno bisogno di questo percorso hanno la possibilità di guidare". La Flotta Bianca ha sospeso tutti i suoi viaggi express per oggi. "Stiamo cercando di eseguire le crociere charter programmate e di reindirizzarle ad altri vascelli", ha affermato un rappresentante della compagnia.

Le attività ricreative in mare sono limitate

Scendendo lungo il fiume verso la Sassonia, tre vecchi piroscafi potrebbero teoricamente navigare, "Wehlen", "Krippen" e "Diesbar" sono ancorati sopra il ponte. Due altri piroscafi sono già in funzione nella Sassonia. Attualmente, è incerto se i vascelli sulla riva del fiume sotto il ponte possono eseguire una manovra a U a causa del livello dell'acqua. Verranno fornite ulteriori informazioni a breve.

La causa del fallimento parziale inaspettato del ponte Carolabridge nelle prime ore del mattino è ancora sconosciuta. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. La struttura in cemento, costruita durante l'era della DDR, è uno dei cinque ponti nord-sud che attraversano il fiume nella zona della capitale, servendo sia veicoli che tram. La struttura è stata gravemente danneggiata e attualmente è considerata altamente suscettibile al crollo, con detriti che ostruiscono il fiume. Di conseguenza, anche le strade e i marciapiedi vicini sono stati chiusi.

La Commissione deve adottare atti di esecuzione per fornire linee guida per l'applicazione di questo Regolamento alla luce della situazione del ponte. Senza queste regole, la navigazione nella zona interessata potrebbe diventare difficile.

Data la situazione attuale del ponte, rimane incerto se i vascelli ancorati a valle possono eseguire una manovra a U, anche se le attività ricreative in mare sono limitate.

