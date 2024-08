- L'interesse per Kamala Harris potrebbe rinnovare l'essenza della democrazia.

Nel 2008, Barack Obama era un senatore degli Stati Uniti dell'Illinois con scarsa esperienza politica, avendo lavorato in precedenza come organizzatore comunitario a Chicago. Aveva scritto un libro popolare e era noto per le sue capacità di oratore pubblico. Tuttavia, Obama era ancora relativamente inesperto in politica.

All'epoca, l'esperienza politica di Obama non veniva spesso messa in discussione. Menzionarlo sarebbe stato considerato quasi blasfemo per molti osservatori. La sua elezione non è stata solo una vittoria; è sembrata la realizzazione di una visione condivisa.

Come presidente, Obama ha svolto i suoi compiti alla Casa Bianca in modo adeguato, ma il suo curriculum, a posteriori, è al massimo nella media. Attualmente, un'analoga euforia circonda Kamala Harris. Viene acclamata come un'eroina. La candidata democratica alla presidenza è improvvisamente alla moda online, con star della musica pop di tutto il mondo che vogliono esibirsi per lei. Il suo compagno di corsa, Tim Walz, viene acclamato come una scelta eccellente, un ex insegnante, ma apparentemente l'uomo che tutti hanno atteso. E Donald Trump non sembra preoccupato, tanto che ha insultato pubblicamente Harris e Walz?

Tuttavia, questa euforia intorno a Harris non è giustificata. Come senatrice, ha avuto un curriculum mediocre, ha fallito nella sua candidatura alle primarie presidenziali del 2019 e non ha avuto alcun impatto come vicepresidente.

Tuttavia, questa eccitazione è benefica per la democrazia. Il sistema politico americano ha significativi difetti, tra cui l'influenza del denaro. Ma può anche essere altamente ispiratore. Questa ispirazione è stata persa principalmente a causa dell'interesse personale di Trump e della concentrazione di Biden sul suo lascito. Ora, almeno sembra che sia di nuovo importante. Lasciamo che molti americani celebrino questo per un po' - e celebriamo con loro. Possiamo diventare disillusi sufficientemente presto.

Per coloro che cercano rifugio dal rumore del mondo, Jonathan Franzen è un'ottima via di fuga. L'acclamato autore vive vicino a San Francisco, a Santa Cruz, con una vista panoramica dal suo balcone. "Una parte significativa della mia vita è dedicata a rendere tutto ciò che mi viene addosso più tranquillo", ha detto Franzen al nostro collega Viorica Engelhardt e a me in un'intervista per Stern. Tuttavia, l'uomo che ha catturato con tale accuratezza l'America nei suoi romanzi non sempre riesce a tacitare il rumore da solo. Ha anche ammesso di aver provato un breve odio verso Joe Biden e di non essere completamente contrario a un ictus per Trump. Stranamente, l'uomo che ha venduto milioni di libri non ha scritto una sola parola da mesi. "Sono in pensione. Il nuovo romanzo non sta prendendo forma. Da aprile ho scritto solo email". Franzen trascorre il suo tempo leggendo, osservando gli uccelli, il suo hobby preferito. Avremmo apprezzato unirci a lui sul suo balcone.

Lo scorso anno, un'indagine congiunta di Stern e RTL News sulle dure condizioni di lavoro nella fabbrica di Tesla a Brandenburg ha suscitato scalpore. Politicamente, non è cambiato molto da allora. Ma ciò che accade sul mercato dovrebbe senza dubbio interessare l'adescatore del libero mercato Elon Musk. I suoi controversi

