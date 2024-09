- L'intera linea B1 vicino a Dortmund è chiusa per lo smantellamento del ponte.

Lo smantellamento di un ponte sulla B1 a Dortmund, un importante percorso nella Ruhr orientale, causerà una chiusura completa questo fine settimana. A partire dalla sera di sabato alle 20:00 e fino a lunedì alle 5:00, il tratto tra gli svincoli di Holzwickede e Dortmund-Sölde sarà chiuso in entrambe le direzioni, come annunciato dalla società di gestione del progetto Deges. Si consiglia un ampio deviazione attraverso l'A1, A2 e la strada federale B236.

Come parte dell'ampliamento della strada federale in un'autostrada, la strada di servizio che incrocia la B1 a questo punto verrà demolita. Fortunatamente, sono disponibili alternative di ponte per gli utenti precedenti dell'incrocio - principalmente traffico agricolo, pedoni e ciclisti.

La B1, a est di Dortmund, diventerà A40

A nome del governo federale, Deges coordina e supervisiona lo sviluppo del tratto della B1, un ampliamento a sei corsie di circa dieci chilometri, da Dortmund Ost all'intersezione di Dortmund/Unna. Entro il 2025, la società stima che fino a 100.000 veicoli al giorno utilizzeranno questo tratto. Per numerosi pendolari est-ovest, l'A40, famosa come Ruhr Expressway, serve come principale arteria di traffico centrale nella Ruhr. L'A40 attualmente si fonde nella B1 a Dortmund, portando all'A44 verso Kassel a Unna. I progetti di ristrutturazione sono previsti per concludersi nel 2027.

Attualmente, i viaggiatori nella Ruhr incontrano diverse limitazioni a causa di una chiusura prolungata dell'A40: un ponte di sostituzione vicino a Bochum ha costretto l'A40 a chiudere in entrambe le direzioni dal mese di agosto, con una prevista riapertura a metà novembre. Inoltre, i lavori in corso all'intersezione di Kaiserberg alla fine orientale della Ruhr Expressway a Duisburg causano spesso disagi al traffico.

A causa delle altre opzioni di deviazione disponibili per il traffico agricolo, i pedoni e i ciclisti a causa dello smantellamento del ponte, non saranno significativamente influenzati dalla chiusura. Dopo la trasformazione della B1 in A40, l'A40 servirà come principale arteria di traffico centrale per numerosi pendolari est-ovest nella Ruhr, bypassando le attuali chiusure e problemi di costruzione.

