L'intenso incendio nella California meridionale genera il suo sistema meteorologico mentre si espande, spingendo le evacuazioni obbligatorie.

Il Line Blaze, iniziato circa 53 ore fa nella Contea di San Bernardino, ha bruciato oltre 17.237 acri - un aumento da circa 7.000 acri in poche ore prima.

Stando a quanto riferito dal Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Bernardino, circa 4.800 residenti delle regioni di Running Springs e Arrowbear Lake sono stati sottoposti a ordini di evacuazione entro la sera di sabato. Sono state necessarie ulteriori evacuazioni a Highland, interessando centinaia di altre case.

La contenimento dell'incendio rimaneva al 0% sabato sera. L'incendio è stato rilevato per la prima volta alla base delle Montagne di San Bernardino vicino al Natural Parkland Trailhead alla fine della serata di giovedì, secondo le autorità dei vigili del fuoco.

L'incendio ha subsequently generato i propri fenomeni meteorologici sotto forma di nuvole pirocumuliformi. Queste nuvole generano venti imprevedibili che aiutano la diffusione dell'incendio, contribuendo alla sua rapida crescita.

In determinate circostanze, queste nuvole possono indurre fulmini e pioggia, noti come pirocumulonembi. Queste nuvole possono raggiungere altezze di 50.000 piedi e creare i propri sistemi di tempesta.

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Bernardino ha emanato avvisi di evacuazione precauzionali per diverse località e ha offerto servizi di ricovero per animali e bestiame che necessitavano di evacuazione.

Man mano che le condizioni degli incendi peggioravano, il dipartimento ha esteso gli ordini di evacuazione per alcune aree adiacenti entro la sera di sabato, come annunciato su X, precedentemente noto come Twitter.

La Croce Rossa Americana ha stabilito un rifugio per i residenti in fuga in una chiesa vicina sabato.

Numerose entità della regione circostante, tra cui Cal Fire, il Servizio Forestale degli Stati Uniti - Foresta Nazionale di San Bernardino, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di San Bernardino e lo Sceriffo della Contea di San Bernardino, stanno gestendo congiuntamente l'incendio.

Il Line Blaze ha ampliato la sua area più di 14 volte in poco più di 30 ore, passando da circa 1.180 acri alle 17:00 PT di venerdì alla sua attuale dimensione entro la sera di sabato.

La regione è stata ulteriormente turbata da due terremoti che hanno colpito nelle vicinanze di Ontario, California, a intervalli di 30 minuti. Il primo terremoto è stato registrato di magnitudo 3,5 alle 10:00 ora locale, mentre il secondo terremoto ha raggiunto una magnitudo di 3,9, secondo i dati USGS.

