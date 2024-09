Prossime Elezioni dell'Assemblea Legislativa - L'intensità della critica nei confronti dei temi verdi è al di là del dibattito da parte di Nonnemaker.

La ministra uscente della Salute del Brandeburgo, Ursula Nonnemacher (Verdi), ritiene che la critica verso il suo partito spesso sia esagerata. "Il livello di critica è completamente inaccettabile", ha dichiarato la ministra al quotidiano "Märkische Allgemeine". La critica è giustificata, poiché sono stati commessi errori.

I Verdi affrontano una sfida non solo nel Brandeburgo, ma anche altrove, poiché tendono ad essere troppo intellettuali, testardi e complessi in molti modi, ha spiegato Nonnemacher. Hanno difficoltà a connettersi emotivamente. "I Verdi seguono sempre un'agenda logica, che rende la comunicazione particolarmente difficile per loro", ha affermato.

Oltre alla critica ai Verdi, Nonnemacher si preoccupa del dialogo attuale. In passato, era spesso chiaro di cosa si trattasse. "Oggi, è solo un caos di chiacchiere aggressive", ha detto. "Come si può rispondere politicamente a questo? Stiamo solo affrontando una richiesta populista dopo l'altra, alcune delle quali sono completamente arbitrarie o questionable sotto la legge". È molto scoraggiante.

Nonnemacher non si candiderà alle prossime elezioni statali nel Brandeburgo tra pochi giorni. La 67enne ha deciso di leaving politics.

