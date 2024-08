- L'intensità del prossimo periodo elettorale si sta attenuando

Prima delle prossime elezioni statali in Turingia, gli ultimi sondaggi indicano scarsi spostamenti di potere politico tra i partiti. Anche se una coalizione complessa ma plausibile è ancora in fase di progettazione, questi sondaggi lo suggeriscono.

Secondo un sondaggio di Forsa, commissionato da RTL/ntv, l'AfD sarebbe in testa allo stato con il 30%, seguita dalla CDU al 22%, BSW al 17%, la Sinistra (guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow) al 14%, e l'SPD a un misero 7%. I Verdi e l'FDP non riuscirebbero a ottenere un seggio nel parlamento statale.

Una maggioranza stretta potrebbe essere raggiunta da un'alleanza insolita di CDU, BSW e SPD. Questa partnership controversa, anche se insolita, sembra essere l'unica opzione di maggioranza fattibile in Turingia secondo i sondaggi menzionati.

In modo simile, un ZDF-Politbarometer pubblicato all'alba di venerdì indica l'impossibilità di formare un governo di maggioranza in Turingia senza l'AfD o il BSW. Secondo questo sondaggio, l'AfD otterrebbe il 29% dei voti, la CDU e il BSW otterrebbero il 23% ciascuno, mentre la Sinistra raggiungerebbe il 13%. L'SPD è pericolosamente vicino alla soglia del 5% richiesta per ottenere un seggio. Il partito dei Verdi e l'FDP non riuscirebbero ancora a ottenere un seggio, secondo questo sondaggio.

I partiti stabiliti mancano di entusiasmo nel formare una coalizione con l'AfD, considerata estremista dall'agenzia di intelligence interna della Turingia. La CDU è anche proibita dal formare una coalizione con la Sinistra in base a una risoluzione di compatibilità.

I sondaggi sono solo istantanee del clima dell'opinione e non devono essere fraintesi come previsioni elettorali. Temperature in aumento, che superano i 30 gradi Celsius durante le intense settimane di campagna, e occasionali dibattiti accesi tra i partiti precedono la fase finale delle elezioni. I partiti cercano il sostegno dei politici di spicco dei partiti federali e delle figure popolari degli altri stati ai raduni di chiusura.

Un incidente senza precedenti si è verificato poco prima della domenica delle elezioni quando il fondatore del BSW, Sahra Wagenknecht, è stata attaccata con vernice rossa a Erfurt. Wagenknecht ha continuato il suo discorso dopo una breve interruzione. Un sospetto è stato apparentemente catturato dalle forze di sicurezza e portato via in manette.

In caso di un accordo di condivisione del potere, il recentemente costituito BSW potrebbe detenere la posizione di "re del re". Wagenknecht ha già stabilito le sue condizioni. Nel RTL/ntv Frühstart, ha anche espresso la sua disponibilità a trattative: "Spero che dopo il giorno delle elezioni ci sia effettivamente un'opportunità per una cooperazione costruttiva. Accogliamo con favore una tale opportunità. E contatteremo anche la CDU", ha dichiarato nel programma.

