L'intelligence ucraina si è dichiarata responsabile dell'attacco al deposito di munizioni.

10:49 Produttori di droni ucraini ottengono accesso alle opportunità di offerta di Ramstein

I produttori di droni ucraini ora hanno la possibilità di partecipare alle gare d'appalto organizzate dalla Coalizione dei droni nel formato di Ramstein. Rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si riuniscono a Ramstein ogni poche settimane. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di gare d'appalto comprende due sezioni: una per la produzione di droni in prima persona (FPV) e una per droni intercettatori. Il ministero vede questa opportunità come un importanteboost per la produzione ucraina. Le offerte saranno valutate dai membri della Coalizione dei droni e i vincitori riceveranno ordini per ulteriori test. In caso di successo, le aziende vincitrici potrebbero ricevere ordini per la produzione dagli stati di Ramstein.

10:27 Emergono prove dell'attacco al deposito di munizioni russo

Il Cremlino non l'ha ancora riconosciuto ufficialmente, ma il governatore della regione di Tver ha segnalato su Telegram un attacco con drone ucraino che ha causato un incendio in un grande deposito di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone residenti e circolano online video dell'incidente.

09:39 Vittime civili a Kharkiv e Zaporizhzhia

Kharkiv, Ucraina, è stata colpita da un attacco aereo russo significativo il giorno precedente. Le esplosioni in vari distretti hanno portato a un aumento del numero di feriti, ora pari a 9. Si tratta dell'ultima di una serie di recente attacchi alla popolazione civile. La domenica scorsa, un attacco di precisione con una bomba ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, comprese quattro bambine. Gli attacchi aerei russi hanno anche preso di mira insediamenti nell'Oblast di Zaporizhzhia, causando due morti.

08:46 Le strutture energetiche di Sumy sotto attacco ancora una volta

Le autorità ucraine segnalano che le strutture energetiche nella città nord-orientale di Sumy sono state nuovamente colpite da droni russi. I primi rapporti suggeriscono che non ci sono state vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno posto una notevole pressione sul sistema energetico. Gli attacchi precedenti della Russia alla città e alla regione dell'infrastruttura energetica, che hanno comportato l'uso di razzi e droni, hanno causato un blackout temporaneo che ha interessato oltre 280.000 famiglie, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Lo Stato maggiore ucraino riferisce 1.130 perdite russe

Lo Stato maggiore ucraino riferisce 1.130 perdite tra i soldati russi nelle ultime 24 ore. Dalle forze ucraine è stato registrato un totale di 637.010 perdite tra le file nemiche dal'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022. Nel corso dell'ultima giornata, le truppe ucraine hanno apparentemente distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto di carburante e 6 carri armati.

07:55 L'Ucraina semplifica i piani di deployment degli F-16

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato che i piani di deployment degli aerei da combattimento F-16 occidentali sono stati finalizzati dalle forze aeree ucraine. Sono state assegnate ruoli e responsabilità per le forze armate e il ministero della difesa e si sono tenuti colloqui sulla possibilità di espandere la flotta di aerei e ulteriori addestramento del personale di volo. C'è una forte domanda per un addestramento di base più completo per i piloti, che attualmente dura 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 aerei F-16 e, although alcuni sono già stati consegnati, molti sono ancora in attesa.

07:19 La Russia respinge gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni

La Russia riferisce di aver respinto con successo gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni. Durante la notte, il sistema di difesa aerea russo ha intercettato e distrutto 54 droni ucraini su cinque regioni russe. Circa la metà dei droni sono stati abbattuti sulla regione di confine di Kursk, con i restanti intercettati su Bryansk, Belgorod, Smolensk e Oryol. Non viene menzionata la regione di Tver, dove le autorità locali e i blogger militari hanno segnalato un attacco con drone su un grande deposito di munizioni che ha causato un incendio in città, richiedendo l'evacuazione dei residenti.

06:57 L'attacco ucraino causa un incendio in un deposito di munizioni russo

I blogger militari affermano che le forze ucraine hanno preso di mira un deposito di munizioni russo nella regione di Tver, causando un grande incendio. Il deposito sarebbe rifornito con migliaia di tonnellate di munizioni e razzi, comprendenti 42 bunker rinforzati, 23 magazzini e laboratori. L'ex colonnello dei servizi di intelligence russi Igor Girkin afferma il controllo sulla situazione attraverso Telegram. I blogger militari ucraini suggeriscono danni significativi ai bunker recenti.

06:20 Il vicecapo della fazione del Partito Verde affronta l'influenza della propaganda russa

Il vicecapo della fazione del Partito Verde, Konstantin von Notz, propone un dibattito parlamentare sull'influenza russa nelle operazioni di influenza in Germania. In una dichiarazione, evidenzia le analisi dei documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA, che espongono i metodi loschi utilizzati dalle entità russe per interagire con la democrazia tedesca, il dibattito pubblico e le elezioni. La collaborazione con AfD, BSW e altri partiti che promuovono le narrative russe mira a indebolire gli interessi tedeschi e screditare i sostenitori della

11:57 Attacchi di droni in regioni russe

I rapporti dalla Russia affermano che un attacco di droni ucraini ha causato un incendio a Tver, una regione russa. I detriti di un drone ucraino distrutto avrebbero innescato l'incendio, portando all'evacuazione dei residenti in parte della città. I pompieri stanno attualmente cercando di spegnere le fiamme e la causa dell'incendio rimane incerta. La difesa aerea russa sta ancora affrontando un "attacco di droni in massa" sulla città. Secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA Novosti, Tver ospita un arsenale russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi.

10:57 Attacchi di droni in regioni occidentali russe

I governatori delle regioni occidentali della Russia affermano che le loro aree sono sotto attacco da parte di droni ucraini. Sette droni ucraini sarebbero stati abbattuti nella regione di Smolensk, mentre un drone è stato distrutto sopra la regione di Orjol dalla difesa aerea russa. La regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, ha riferito di almeno 14 droni ucraini abbattuti. Le autorità ucraine affermano che gli attacchi mirano a infrastrutture militari, energetiche e di trasporto cruciali per gli sforzi bellici di Mosca.

09:56 Indagine sulle esportazioni di uranio

Il governo degli Stati Uniti sta esaminando le accuse di elusione del divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti da parte della Cina. Si sospetta che la Cina importi uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti, secondo Reuters, citando fonti governative. "Siamo preoccupati che il divieto sull'uranio russo possa essere eluso", ha dichiarato Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo chiudere il rubinetto russo e improvvisamente avere tutto il materiale che proviene dalla Cina. Abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questo". Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha risposto prontamente a una richiesta di commento.

08:54 Rifornimento programmato delle riserve di petrolio

Una fonte riporta che il governo degli Stati Uniti sta pianificando di rifornire le sue riserve strategiche di petrolio, acquistando fino a sei milioni di barili di petrolio a causa dei prezzi attualmente bassi. Se l'acquisto avrà successo, sarà il più grande dal rilascio significativo del 2022. Lo scorso anno, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche in risposta ai prezzi elevati della benzina successivi all'invasione della Russia dell'Ucraina, segnando il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

07:45 Morti e feriti nell'attacco a Saporishzhia

La Russia avrebbe attaccato la regione di Saporishzhia durante la notte, uccidendo almeno due civili e ferendone cinque. Il governatore Ivan Fedorov ha specificato che la Russia ha attaccato estensivamente la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state danneggiate anche diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sulla scena per valutare l'entità dei danni.

22:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: abbiamo visto il piano di pace di Zelensky

L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU, Linda Thomas-Greenfield, afferma che il lato statunitense ha esaminato il "piano di pace" proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo "European Pravda", lei ha commentato su questo durante una conferenza stampa dell'ONU, dicendo: "Abbiamo visto il piano di pace del presidente Zelensky. Crediamo che sia una strategia che può funzionare. E dobbiamo capire come possiamo contribuire a questo". L'ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso ottimismo sul progresso nei negoziati di pace, senza fornire ulteriori dettagli. Thomas-Greenfield si riferisce probabilmente alla strategia nota come "piano di vittoria" dal lato ucraino, che Zelensky ha annunciato lo scorso mese.

21:29 Allarme falso in Lettonia: stormo di uccelli scambiato per oggetto volante sconosciuto

Un potenziale invasione dello spazio aereo della Lettonia da parte di un oggetto volante sconosciuto ha causato un falso allarme. L'oggetto non identificato, che ha attraversato la Lettonia occidentale dalla Bielorussia, ha portato al dispiegamento di intercettori NATO basati a Lielvarde. Tuttavia, non sono stati in grado di localizzare oggetti sospetti e l'oggetto è stato identificato come uno stormo di uccelli.

20:59 Rafforzamento della sicurezza informatica tra Moldova e Germania

La Moldova e la Germania stanno potenziando la loro difesa contro la "guerra strategica di Putin" con un accordo sulla sicurezza informatica. Secondo le parole del ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau, il presidente russo Vladimir Putin ha una chiara ambizione di utilizzare costantemente la sua guerra strategica contro l'Europa, e in particolare la Moldova, come strumento di instabilità. "Per questo motivo, stiamo intensificando le nostre iniziative", ha detto lei. Attraverso l'attrezzatura informatica, la condivisione dei dati e l'istruzione, intendono "respingere le minacce informatiche in Moldova e smascherare la disinformazione".

Guarda gli eventi precedenti**.

Leggi anche: