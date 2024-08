L'intelligence sta adottando un rimedio estremo.

Intel, il gigante della tecnologia in difficoltà, sta valutando misure drastiche per invertire il suo declino finanziario, secondo fonti recenti. La società americana potrebbe considerare la divisione o l'abbandono di certi progetti di fabbrica, con questo potenziale piano destinato a essere presentato al consiglio di amministrazione nel mese prossimo. Tuttavia, è importante notare che queste valutazioni sono ancora in una fase iniziale e non sono state pianificate azioni immediate.

Una delle possibilità è che Intel separi la produzione dei suoi chip, che è già stata suddivisa in una divisione separata. Tuttavia, è più probabile che la società riduca alcuni progetti di espansione. Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha anche proposto l'idea di guadagnare come produttore di chip su contratto per altri sviluppatori di chip. Intel si è rifiutata di commentare il rapporto.

La notizia è stata accolta positivamente dagli investitori, che hanno acquistato le azioni fortemente scontate e le hanno portate in territorio positivo. Le azioni di Intel hanno perso oltre il 59% del loro valore dall'inizio dell'anno.

Tagli del personale, vendite, nessuna dividend

Intel è sotto pressione a causa della domanda più debole per i chip classici utilizzati nei data center e della tendenza verso i processori AI, in cui la società è in ritardo rispetto ai concorrenti come Nvidia. Intel manca di un chip AI competitivo in questo settore.

La società ha registrato una perdita di un miliardo di dollari nell'ultimo trimestre e gli analisti si aspettano ulteriori perdite nei prossimi mesi. Intel ha previsto che i suoi ricavi per il trimestre in corso saranno molto al di sotto delle aspettative, per un importo superiore a un miliardo di dollari.

Gelsinger sta prendendo provvedimenti e prevede di tagliare 15.000 posti di lavoro, ovvero circa il 15% della forza lavoro. Intende risparmiare oltre 10 miliardi di sterline entro la fine dell'anno grazie a questi tagli. Di recente, Intel ha venduto la sua partecipazione nella società britannica di chip Arm Holdings, che probabilmente ha portato meno di 150 milioni di sterline. La distribuzione dei dividendi è stata sospesa. La spesa viene ridotta. In precedenza, Gelsinger aveva dichiarato che l'attenzione sarebbe stata rivolta al bilancio e alla riduzione del debito per il momento.

L'attenzione è ora rivolta al nuovo stabilimento previsto in Germania, che Intel vuole costruire a Magdeburgo per circa 30 miliardi di sterline. Tuttavia, la società attende ancora le approvazioni, comprese le sovvenzioni di un miliardo di dollari. La prima pala è ancora prevista per la fine dell'anno, con la produzione che dovrebbe iniziare nel 2027. Intel ha già ottenuto finanziamenti da società finanziarie per due costosi stabilimenti negli Stati Uniti e in Irlanda.

In una email ai dipendenti di agosto, Gelsinger ha suonato una nota drammatica. "La nostra struttura dei costi non è competitiva", ha scritto tra le altre cose. "I nostri costi sono troppo alti, i nostri margini sono troppo bassi". Ha anche menzionato che i piani di investimento erano stati adeguati allo sviluppo del mercato previsto, senza fornire ulteriori dettagli. Contestualmente, è stato annunciato che Intel aveva sospeso gli investimenti in Francia e Italia.

