Il 14º giorno nel campo della giungla, Mola Adebisi ha fatto notare che Gigi Birofio potrebbe essere più furbo di quanto sembri.

"Gigi ha convinto tutti che è completamente innocuo," ha dichiarato l'ex moderatore di Viva. "Ha dimostrato un'eccezionale sensibilità emotiva," ha notato Adebisi. Inizialmente, Birofio era noto per il suo comportamento infantile, per il fatto di scoreggiare spesso, di vantarsi delle sue conquiste e di fare costantemente battute. Le donne del campo vedevano gli uomini come la loro principale concorrenza, ma Birofio sembrava un'eccezione. Nessuno lo prendeva sul serio all'inizio.

"Ecco un ragazzo di 25 anni in ottima forma," ha fatto notare Adebisi il 14º giorno. Non capiva perché Birofio fosse tanto sottovalutato. Se Birofio abbia una strategia e stia solo recitando la parte del buffone, lo sa solo lui. Ma il tedesco-italiano ha visto attraverso i suoi compagni di campo meglio di chiunque altro. Vito Schmitz, in particolare, ha subito l'ira di Birofio. Mentre la maggior parte del campo credeva nell'immagine di Schmitz come versatile uomo di molteplici talenti, Birofio aveva dei dubbi sulla sua autenticità.

"Io e Vito ci capiamo, è un bravo ragazzo. Ma il fatto è che quello che Vito dice a me, lo dice a tutti. 'Sei come un figlio, sei come una zia, sei la mia nonna, sei nel mio cuore'", ha detto Birofio al telefono della giungla. "Ma lo dice a tutti. Non funziona con me," ha notato. Birofio non apprezzava nemmeno il modo in cui Schmitz si vantava. "Se uno ha veramente tanto denaro, non ne parla," ha dichiarato chiaramente.

Nemmeno la presentazione iniziale di Schmitz come probabile vincitore del reality è piaciuta a Birofio. "Penso che Vito sia troppo sicuro di vincere. Ma ha dimenticato che anch'io sono qui," ha detto. Per 13 giorni, Schmitz ha cercato di creare l'immagine del forte e altruista padre del campo che farebbe qualsiasi cosa per i suoi compagni. Birofio è stato il primo a vedere attraverso Schmitz e le sue tattiche. Ma non è solo la sua valutazione del musicista che suggerisce che c'è di più dietro la facciata di Schmitz.

È anche interessante come Birofio vede la sua compagna di campo Lisa. Mentre gli altri partecipanti spesso criticano la sua abitudine di dormire troppo durante il giorno, lui vede in lei molto di più. Pensa che sia molto più forte di quanto gli altri immaginino. Se un tigre apparisse nella prova della giungla, il tigre fuggirebbe alla vista di Lisa, ha detto. E infatti, finora Lisa si è dimostrata determinata e forte in tutte le prove, diventando la favorita degli outsider (tranne che per Gigi).

Durante diverse discussioni nel campo della giungla, Gigi ha spesso centrato il bersaglio. Quando il discorso è passato ai ruoli di genere e all'educazione dei figli, ha detto al telefono della giungla: "La cosa più importante, ragazzi, è solo di dare amore. È tutto, è tutto ciò di cui un bambino ha bisogno." Dopo che i commenti di Mola Adebisi sull'emancipazione e sulla distribuzione dei ruoli hanno suscitato scalpore, Birofio ha riassunto come fosse nella sua famiglia.

Mentre suo padre lavorava e poi si rilassava sul divano, sua madre, oltre al lavoro retribuito, si occupava delle faccende domestiche e dell'educazione dei figli. Una donna è "semplicemente migliore di un uomo," ha concluso Gigi. Parole sagge e illuminate da un 25enne partecipante di un reality che non ha figli e coltiva un'immagine di macho eterosessuale.

Per Adebisi, Gigi non è un avversario trascurabile, secondo la prospettiva del moderatore di Viva. Per i fan della giungla, dopo due settimane di TV della giungla, è il furbo buffone con il cuore al posto giusto.

