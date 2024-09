- L'integrità strutturale di alcuni tratti del Ponte Carola di Dresda si è rotta.

In pieno centro di Dresden, il ponte Carolabridge ha subito un parziale crollo durante la notte. Secondo un rappresentante dei servizi di emergenza della città, l'area problematica era il tratto che ospitava i binari del tram e una sezione del marciapiede per i pedoni.

L'organizzazione del trasporto pubblico locale ha confermato che non c'erano tram in uso sul ponte in quel momento, garantendo la sicurezza di passeggeri e altre entità in movimento.

La storica Dresda, famosa per i suoi monumenti, ospita il ponte Carolabridge. Per fortuna, nessun turista è stato coinvolto nel parziale crollo poiché l'incidente è avvenuto fuori dagli orari di visita turistica.

Leggi anche: