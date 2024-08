L'integrità delle istituzioni penali britanniche è minacciata da un imminente fallimento.

A causa dell'escalation delle proteste di estrema destra, numerosi imputati rischiano di essere incarcerati nel Regno Unito. Le carceri sono vicine al limite di capacità, portando il governo a intraprendere l'operazione "Alba Mattutina". Questa operazione consente ai sospettati di essere trattenuti in custodia della polizia fino a quando non si libera una cella in prigione.

In generale, gli individui vengono rapidamente presentati a un magistrato, che quindi fissa la cauzione. Tuttavia, a causa della gravità della situazione, questa misura è stata inizialmente attuata in determinate aree del Nord dell'Inghilterra, come comunicato dalle autorità governative.

Arresti in tutta la nazione superiori a 1000

Numerose città in tutto il Regno Unito hanno assistito a diversi giorni di grave disordini e attacchi contro le forze dell'ordine. Più di 1000 persone sono state arrestate. Questi eventi si sono verificati dopo un tragico incidente in una lezione di ballo di Taylor Swift a Southport, dove tre ragazze sono morte e diversi bambini sono rimasti feriti. I social media hanno diffuso voci secondo cui il colpevole sarebbe stato un immigrato musulmano. Tuttavia, il colpevole si è rivelato essere un 17enne residente, nato nel Regno Unito da genitori del Rwanda.

Il governo laburista ha incolpato l'amministrazione conservatrice per le condizioni critiche delle carceri. "Abbiamo ereditato un sistema di giustizia sull'orlo del collasso e sotto una notevole pressione", ha dichiarato il ministro junior James Timpson. "Di conseguenza, abbiamo dovuto prendere decisioni difficili ma essenziali per farlo funzionare".

Per alleviare la pressione sulle carceri sovraffollate, il governo ha precedentemente annunciato che alcuni detenuti sarebbero stati rilasciati prima, dopo aver scontato il 40% della loro pena invece del solito 50%. Purtroppo, questa modifica non si applica ai soggetti incarcerati per crimini legati al terrorismo, reati sessuali, abusi domestici o atti di violenza gravi.

Date l'aumento dell'estremismo di destra, il numero di persone coinvolte in proteste di destra che rischiano l'incarcerazione è notevolmente aumentato. Per affrontare questo problema, il governo ha esteso l'operazione "Alba Mattutina" oltre determinate aree del Nord dell'Inghilterra, con l'obiettivo di gestire la crescente popolazione carceraria.

