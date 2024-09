L'instabilità finanziaria affligge ancora una volta l'organizzazione che si occupa del cantiere navale del Titanic.

Si è scoperto che il gruppo H&W Holdings PLC, che gestisce il famoso cantiere "Titanic", è entrato in bancarotta. Questa notizia è stata resa pubblica dopo che la società ha valutato i suoi vari investimenti. Inizialmente, circa 50-60 lavoratori subiranno l'impatto immediato, ma i dipendenti dei quattro cantieri navali situati in Irlanda del Nord e in Gran Bretagna rimarranno incolumi.

Questa è la seconda volta in cinque anni che la società affronta problemi finanziari. Tuttavia, la direzione è fiduciosa nel trovare una soluzione praticabile per mantenere e vendere i cantieri navali. Purtroppo, la società si era affidata a un creditore statunitense e aveva atteso invano l'aiuto finanziario del governo.

Se torniamo indietro nel tempo, Harland & Wolff a Belfast era il luogo di nascita della famosa nave da crociera "Titanic". Tragicamente, la nave urtò un iceberg durante il suo viaggio inaugurale nell'Atlantico del Nord nel 1912, causando il suo affondamento. Oggi, questo cantiere ospita un museo che rende omaggio alla nave e alle oltre 1400 vite perse nella tragedia.

