- L'insolita discussione intorno a Goretzka nel circolo del Bayern Monaco

Matthias Sammer (56) è irritato per il trattamento di Leon Goretzka da parte di FC Bayern Monaco e della nazionale tedesca. L'allenatore Julian Nagelsmann ha optato per Goretzka per l'Euro in casa. FC Bayern sperava di liberarsi del professionista ben retribuito e desideroso di giocare quest'estate.

Sammer ha confessato a un evento Prime Video a Monaco che è "sull'orlo del precipizio" riguardo a questa questione. L'ex direttore sportivo DFB e direttore sportivo di FC Bayern conosce Goretzka, che "ha sicuramente il suo programma", sin da quando aveva 16 anni.

"Inusuale per FC Bayern Monaco"

"FC Bayern Monaco ha scelto di gestire la situazione in questo modo. Le ragioni mi sfuggono. Personalmente, non l'avrei fatto, ma non pago il suo stipendio, non so cosa ne pensa l'allenatore, non conosco la loro strategia a lungo termine", ha spiegato Sammer. "È qualcosa di inusuale per FC Bayern Monaco, non l'ho mai visto succedere così alla luce del sole."

Sammer ha sottolineato: "Non sto condannando nulla, sto solo riflettendo su cosa questo significhi per lo spirito di un individuo. Non l'ho mai visto prima, neanche al livello internazionale più alto." Goretzka non è "un giocatore in ascesa", ha già vinto titoli. "Se non ho più bisogno di qualcuno, posso trovare una soluzione diversa senza farlo diventare uno spettacolo pubblico."

Sammer parla di "significato"

Goretzka non è più un titolare fisso nel centrocampo difensivo di FC Bayern. È stato utilizzato anche in difesa durante la pré-stagione. Nell'ultima partita di Bundesliga contro SC Freiburg, il giocatore sotto contratto fino al giugno 2026 è stato inserito solo all'89º minuto.

Se un giocatore viene criticato pubblicamente, ha un "significato", secondo Sammer. "Personalmente, non credo che questo sia l'approccio corretto, ma non significa che io abbia ragione."

"Promuovere le persone pubblicamente"

Sammer ha anche ricordato le discussioni sui difensori di Monaco Dayot Upamecano e Min-jae Kim, nonché su Matthijs de Ligt, che è stato poi venduto al Manchester United. "Non tenterei mai di criticare pubblicamente qualcuno che mi aspetto di vedere performare tra tre settimane. Non lo farei personalmente", ha detto Sammer, che lavora anche come esperto per Prime Video durante questa stagione della Champions League. "È sempre buono e valido sostenere e difendere le persone pubblicamente, ma è diverso dietro le quinte."

Sammer ha anche portato l'esempio del nazionale Joshua Kimmich, il cui ex allenatore di Bayern Thomas Tuchel ha scatenato una discussione sul centrocampo. "Possiamo discutere: è il sei giusto? È il giusto terzino destro? Ma non possiamo discutere che si impegn

