L'insegnamento venerato, riconosciuto come l'uomo più anziano della terra, muore all'età di 117 anni.

La persona più anziana del mondo, secondo il Guinness dei Primati, la nonna spagnola María Branyas, ha detto addio all'età di 117 anni. La sua famiglia ha annunciato la sua morte martedì, dicendo: "María Branyas non è più con noi. Se n'è andata serenamente nel sonno, libera da qualsiasi sofferenza o dolore."

Prima della sua partenza, la famiglia ha condiviso un messaggio di commiato a suo nome: "L'ora è vicina. Vi prego di non piangere. Le lacrime non sono qualcosa che apprezzo. E soprattutto, non create difficoltà a causa della mia partenza. Ovunque io vada, sarò piena di gioia."

Branyas deteneva il titolo di persona più anziana del mondo, riconosciuta dal Guinness dei Primati, per oltre un anno e mezzo. Nata il 4 marzo 1907 a San Francisco, USA, si trasferì in Spagna con la sua famiglia nel 1915. Questa straordinaria donna aveva vissuto in una casa di riposo a Olot, nel nord-est della Spagna, per quasi due decenni.

La figlia di Branyas ha attribuito la lunga vita della madre ai suoi forti geni in un'intervista dello scorso anno. Ha detto in televisione spagnola: "Non ha mai avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale e non si è mai rotta un osso." All'età di 113 anni, Branyas è riuscita a superare un'infezione da COVID-19.

Dopo la morte di Branyas, i gerontologi americani hanno riconosciuto che la persona più anziana del mondo è ora la giapponese di 116 anni Tomiko Itooka.

Branyas ha festeggiato il suo 117° compleanno solo qualche anno fa, segnando diversi traguardi nella sua vita straordinaria. Despite her advanced age, she continued to maintain a positive outlook and shared joy in her final years.

Leggi anche: