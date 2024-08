L'insediamento deserto che è rimasto disabitato per oltre un secolo.

Per gran parte del secolo scorso, c'è stata una scarsità di abitanti.

Kayaköy, situato nella provincia sud-ovest turca di Muğla, è un vero e proprio fantasma di città. Abbandonata dai suoi abitanti e tormentata dal suo passato, serve come un tetro memorial - un reliquia fisica dei capitoli più oscuri del paese.

I pendii verdeggianti sono punteggiati da innumerevoli edifici in rovina che vengono lentamente riappropriati dalla vegetazione. Le viste panoramiche offrono uno scorcio sulle vite dei desaparecidos, rendendolo un luogo affascinante e stranamente bello. D'estate, con il cielo azzurro e il sole cocente, è inquietante. Ancora di più nelle stagioni fredde, quando è avvolto nella nebbia.

Gli abitanti greco-ortodossi di Kayaköy furono costretti a partire negli anni '20. Dieci anni fa, Kayaköy, o Levissi come era chiamato, era un città animata con almeno 10.000 abitanti greco-ortodossi, molti dei quali erano artigiani che convivevano pacificamente con i contadini turchi musulmani della regione. Tuttavia, durante il caos che circondava la trasformazione della Turchia in una repubblica autonoma, le loro vite pacifiche furono infrante.

Le tensioni crescenti tra la Grecia confinante dopo la guerra greco-turca, che si concluse nel 1922, spinsero entrambi i paesi a espellere le persone legate all'altro. Il destino di Kayaköy fu uno scambio obbligatorio di popolazione con i turchi musulmani residenti a Kavala, nelle regioni greche di Macedonia e Tracia.

Si dice che i nuovi abitanti musulmani fossero insoddisfatti della loro nuova dimora e si siano trasferiti rapidamente, lasciando Kayaköy a decadere.

Dolore persistente

Tra coloro che hanno scelto di rimanere c'era la famiglia di Aysun Ekiz, che ora gestisce un piccolo ristorante all'ingresso principale di Kayaköy, offrendo refrigeri ai turisti che esplorano la città. Le storie di quegli tempi duri sono state tramandate di generazione in generazione.

“I greci erano in despair perché non volevano andarsene, mi hanno detto i miei nonni”, ricorda Ekiz, ora vendendo gioielli fatti a mano ai visitatori. “Alcuni hanno lasciato i loro figli a essere accuditi da amici turchi, pensando che sarebbero tornati. Ma non lo fecero mai”.

Ekiz dice che la famiglia dei suoi nonni era di pastori e si adattò facilmente alla vita ai margini della città. La maggior parte dei nuovi arrivati, afferma, detestava vivere a Kayaköy a causa del colore blu delle pareti delle case, apparentemente utilizzato per tenere lontane scorpioni e serpenti.

Rimane ancora qualche traccia di quel colore blu sulle pareti sopravvissute delle circa 2.500 case che compongono Kayaköy, anche se la maggior parte degli altri tocchi estetici è stata cancellata dal tempo. Ciò che rimane è ancora degno di essere esplorato come unanapshot di un'antica forma di vita sull'orlo della modernità.

Jane Akatay, coautrice di "Una guida a Kayaköy", scrive che una delle ragioni per l'abbandono della città potrebbe essere stata la tristezza palpabile che aleggiava sul posto dopo gli eventi tragici degli anni '20. La natura ha anche giocato un ruolo significativo nel deterioramento delle sue strutture costruite dall'uomo.

Terremoti e tempeste

“Ci sono stati terremoti, ci sono state tempeste. Il clima, il tempo, le tempeste di pioggia... tutto ha influito su questo luogo intrigante”, scrive. “E anche, nel corso degli anni, il cemento che li teneva insieme si è sgretolato e le cose sono cadute a pezzi se non mantenute”.

I visitatori pagano una tassa di tre euro (circa 3 dollari) in un minuscolo chiosco sulla strada principale prima di entrare a Kayaköy. Da lì, possono esplorare la città a piedi, attraversando i suoi sentieri sometimes rugged e uneven e i vicoli. I cartelli all'ingresso indicano la scuola, le chiese e la fontana dell'acqua.

Si consiglia di dedicare almeno un couple of hours per apprezzare appieno il sito. Con pochi visitatori, a parte i gruppi turistici occasionali durante i periodi di picco, è facile trovare la solitudine, immaginando l'antica vivacità, soprattutto nella piazza della città, dove gli uomini del luogo si riunivano per bere il tè e condividere storie.

La maggior parte delle case, costruite un secolo prima dell'abbandono, non ha più il tetto e le pareti in rovina sono invase dalla vegetazione. Alcune case hanno buche nei seminterrati, un tempo utilizzati per la concia delle pelli per la pelle - la produzione di scarpe era un mestiere comune qui.

Molti ancora sfoggiano cisterne intatte - vitali per il deposito dell'acqua in una città senza tubature.

“L'acqua potabile veniva trasportata sui muli”, dice Ekiz. Ricorda anche le dure condizioni di vita, dove mancando una buona igiene, i residenti usavano abiti logori invece della carta igienica. Questi stracci venivano quindi bruciati come combustibile o sparsi nei giardini come fertilizzante.

Sotto la superficie prospera, Kayaköy era una comunità relativamente fiorente, che un tempo serviva come principale hub commerciale della zona, superando la vicina Fethiye - ora un centro urbano animato e popolare meta turistica.

although this was a close-knit community, Ekiz insists that each of the two-story properties was carefully spaced from its neighbor. “All of them were built so that no one's sunlight was blocked by another”, she says.

‘Dolce-amaro rimpianto’

Uno dei edifici più importanti della città è la Chiesa Superiore, una struttura imponente con pareti di stucco rosa sbiadito e soffitti a volta. Purtroppo, l'edificio è chiuso a causa del suo stato di deterioramento, sebbene se ne possa godere una vista parziale da vari punti di osservazione.

Sul punto più alto della città, le rovine della vecchia scuola di Kayaköy offrono una vista panoramica sulla chiesa principale e sulle case sottostanti. Oggi, una bandiera turca sventola sopra l'edificio.

Immergendo nell'ambiente, Yigit Ulas Oztimur, durante una pausa dalla capitale turca Ankara, definisce Kayakoey come "un'eco inquietante del nostro passato."

"Questo era un insediamento cristiano, ma ora è un duro promemoria di ciò che è successo," afferma. "Il fatto che la maggior parte delle strutture sia ancora in piedi ti dà un'idea di come fosse la vita qui."

Sentieri segnalati portano a Kayakoey dai paesi vicini, ma è facile perdersi se si vaga per le strade. Alcuni vicoli ciechi terminano bruscamente. Inviting doorways and staircases entice you everywhere (though, due to the decaying state of many buildings, travellers are advised to refrain from entry).

Attraversando la valle, navigando attraverso le strade labirintiche, la salita alla piccola chiesa è un'esperienza da fare. È una salita impegnativa su terreno accidentato e pini negli ultimi tratti, ma alla fine si apre sulla cima della collina.

Riflettendo la cultura dei suoi antichi abitanti, la chiesa rispecchia lo stile architettonico semplice e rustico comune sulle sommità dei villaggi delle isole greche. Una piccola struttura senza pretese con tetto a cupola e finestre non ornate, l'interno è completamente spoglio.

Un'altra bandiera turca sventola orgogliosamente qui, contrastando vivacemente con il cielo di un profondo blu. Sotto, rannicchiata in un pendio boscoso, c'è l'azzurro brillante del Mar Adriatico. È una vista mozzafiato - una che è rimasta pressoché invariata da quando Kayakoey era animata dalla vita.

La storia di Kayaköy come città animata con 10.000 abitanti, che oggi attira turisti per la sua bellezza affascinante e le informazioni sul passato, evidenzia l'importanza dei viaggi per comprendere diverse culture e periodi.

Nonostante il netto contrasto tra il passato e il presente di Kayaköy, la sua esistenza continua a testimoniare il potere trasformativo dei viaggi, invitando i visitatori a camminare per le strade deserte e immaginare le vite dei suoi antichi residenti.

