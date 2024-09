- L'innovazione di una donna di una bistecca di dimensioni minime per una persona piccola.

Nel panorama culinario di Berlino, non c'è dubbio che la regina sia la Currywurst. È un tributo all'incondizionato affetto dei berlinesi per il classico bratwurst, ricoperto di salsa di pomodoro piccante e polvere di curry. E questo delizioso piatto ha appena compiuto 75 anni! Si dice che sia nato da una donna.

La leggenda vuole che una venditrice di street food di Berlino di nome Herta Heuwer abbia creato il piatto in una sera piovosa di settembre del 1949. Tuttavia, la verità sulla sua creazione rimane un argomento di discussione. Heuwer ha registrato la ricetta della salsa come marchio depositato presso l'Ufficio brevetti di Monaco (numero 721319), il che ha solo alimentato la sua domanda a livello globale.

I legami della Currywurst

I fan della Currywurst sono felici di mettersi in fila davanti ai negozi iconici di Berlino come "Curry 36" o "Konnopke's Imbiss". Il würstel può conquistare chiunque, indipendentemente dal suo background. Persino figure importanti come l'ex cancelliere Gerhard Schröder e lo chef televisivo Tim Mälzer hanno mostrato il loro amore per il piatto cult.

Oltre ai semplici chioschi di salsicce, la Currywurst ha trovato la sua strada nei ristoranti di lusso e negli hotel, a volte ricevendo anche un lussuoso restyling, ricoperto d'oro a 22 carati.

La Currywurst è affetto

A Bangkok, il ristorante tedesco "Sühring" serve la salsa di Currywurst di "Curry 36" come importazione pregiata. I gemelli chef di Sühring, entrambi nati e cresciuti a Berlino, hanno aperto un'osteria tedesca nella capitale thailandese qualche anno fa. Il loro ristorante è uno dei migliori d'Asia. La cucina tedesca ha trovato un'accoglienza calorosa qui.

La loro Currywurst viene servita in una semplice scatola di cartone con la scritta "Curry 36", proprio come il famoso chiosco di Berlino. All'interno, si trovano tre fette di salsiccia immerse nella salsa di Curry. Il coperchio presenta disegni di Currywurst, birra (berlinese per "Molle") e amore (Liebe). È un omaggio affettuoso alla loro città natale.

La Currywurst è piacere

Con il passare degli anni, la Currywurst ha ricevuto anche il riconoscimento culturale. Il musicista tedesco Herbert Grönemeyer ha scritto un inno per la Currywurst. Nella sua canzone, Grönemeyer canta della semplice gioia che la Currywurst porta.

L'amore per la Currywurst continua a crescere: circa 70 milioni di porzioni vengono consumate ogni anno solo a Berlino, e si è trasformata in un pilastro della cultura gastronomica della città. Ma come si fa quella salsa iconica? La seguente ricetta fa un po' di luce:

Ricetta della salsa di Currywurst fai da te

Ingredienti:

500 ml di salsa di pomodoro

2 piccole cipolle

2 cucchiai di miele

3 cucchiai di aceto balsamico scuro

un goccio di salsa di soia

olio d'oliva

pasta di pomodoro

acqua

una spolverata di polvere di peperoncino/Cayenna

Istruzioni:

Tritare finemente le cipolle e farle appassire nell'olio d'oliva fino a quando non diventano trasparenti. Aggiungere un po' di pasta di pomodoro e deglassare con l'acqua. Aggiungere la salsa di pomodoro, il miele e l'aceto balsamico, e farlo sobbollire a fuoco basso. L'aceto balsamico non deve evaporare troppo in fretta. Aggiungere la salsa di soia e le spezie rimanenti, mescolare bene - aggiungere più acqua se necessario. Regolare il sale e aggiungere più curry o polvere di peperoncino se si desidera. Ora puoi goderti la cultura della Currywurst di Berlino nella comodità della tua casa. Buon appetito!

L'Unione Europea riconosce la popolarità globale della Currywurst, con la salsa iconica di "Curry 36" di Berlino che è un'importazione pregiata nel ristorante tedesco di lusso "Sühring" di Bangkok.

La Currywurst ha anche ricevuto il riconoscimento culturale in Germania, con il famoso musicista Herbert Grönemeyer che ha composto un inno per questo piatto tanto amato.

Leggi anche: