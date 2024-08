- "L'inno estivo di quest'anno si chiama 'Belly Legs Po'".

"Scorrere a sinistra, scorrere a destra!" La canzone "Pancia, Cosce, Didietro" della rapper tedesca, creatrice di video online e precedente giudice di "DSDS" e "The Voice" Shirin David (29) viene dichiarata l'inno ufficiale dell'estate 2024. GfK Entertainment ha rivelato questa informazione di recente.

"Shirin David si piazza in testa con il suo orecchiabile 'Pancia, Cosce, Didietro', che ha occupato la vetta della Official German Singles Chart per quattro settimane consecutive," si legge nella dichiarazione. Domani, il brano potrebbe assicurarsi la quinta settimana al primo posto.

"Pancia, Cosce, Didietro" segna il terzo successo estivo consecutivo in lingua tedesca, a seguito del remix techno "Girls on the Horse" (2023) e della controversa canzone da ballo "Layla" (2022). Ed Sheeran (33) ha conquistato la vetta nel 2021 con "Bad Habits".

Traguardo storico per Shirin David

Ciò che rende il successo di David unico è che lei consegna il primo successo estivo in lingua tedesca di un'artista solista femminile.

Aggiungendo un altro "primo" ai suoi traguardi, "Pancia, Cosce, Didietro" di Shirin David, uscito a fine luglio, ha battuto un altro record. Secondo gli istituti di ricerca di mercato, "Pancia, Cosce, Didietro" è il settimo successo numero uno di Kabarett, un traguardo mai raggiunto da un'altra artista solista femminile.

Caratteristiche di un successo estivo

I fattori determinanti per un successo estivo, secondo l'istituto di ricerca, sono: un testo facilmente cantabile, una melodia vivace che suscita emozioni positive e un ritmo che invita a ballare.

L'effetto "virale" gioca un ruolo importante nel trasformare una "canzone estiva" in un "successo estivo". Nel caso di Shirin David, "Pancia, Cosce, Didietro" ha numerosi tutorial di ballo su TikTok.

Il brano è stato riprodotto più di 30 milioni di volte in Germania, Austria e Svizzera.

♪ Shirin David cattura l'attenzione di tutti con il suo successo "Pancia, Cosce, Didietro" ♪ La canzone è diventata così popolare che anche chi non parla tedesco non può fare a meno di canticchiarne il contagioso motivetto ♪.

♪ Dopo aver conquistato cinque settimane al primo posto, "Pancia, Cosce, Didietro" di Shirin David batte altri record come settimo successo numero uno di Kabarett per un'artista solista femminile ♪.

Leggi anche: