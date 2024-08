- L'inno dell'estate 2024 ufficialmente incoronato come "Belly Legs Po" di Shirin David

Shirin D sta facendo parlare di sé nell'industria musicale, con un numero senza precedenti di successi numero uno come artista solista femminile. Ora, ha conquistato il titolo di successo estivo del 2024, secondo GfK Entertainment, l'organizzazione responsabile delle classifiche ufficiali tedesche a Baden-Baden. Il suo brano "Tummy Legs Po" guida le classifiche dei singoli da quattro settimane consecutive.

Dopo "Maid on a Horse" (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian) e "Layla" (DJ Robin & Schürze), questo è il terzo successo estivo tedesco consecutivo di Shirin D.

Tuttavia, i successi di Shirin D non si fermano al successo estivo del 2024. Secondo GfK Entertainment, "Tummy Legs Po", uscito alla fine di luglio, è il primo successo estivo tedesco di un'artista femminile. Il brano ha debuttato al primo posto, regalando a Shirin D il suo settimo successo numero uno, un record mai raggiunto prima da un'altra artista solista femminile.

Il successo di Shirin D non si limita alla Germania. In Austria (Austria Top 40), il brano ha raggiunto la vetta, mentre in Svizzera (Official Swiss Hitparade), si è classificato al terzo posto. In tutti e tre i paesi, il brano è stato riprodotto in streaming per oltre 30 milioni di volte.

Il successo del brano è attribuibile alle sue qualità da successo estivo, come un testo facile da cantare, una melodia orecchiabile che diffonde vibrazioni positive e un ritmo che invita a ballare.

L'effetto virale gioca anche un ruolo significativo nell'elevare una canzone estiva allo status di successo estivo. Numerosi fan e atti come il gruppo Culcha Candela hanno imitato la coreografia del brano su TikTok, contribuendo alla sua popolarità.

Il titolo del brano ha suscitato controversie, con opinioni divise su se celebra l'adorazione ininterrotta di un corpo tonico e snello o se è un'astuta strizzata d'occhio. Alcuni versi includono: "Se vuoi un corpo, devi lavorare! Se sei un figo, ti guardano. Frequenta la palestra, dimagrisci, fai girare le teste. Sembro bene in bikini. È Tummy, Legs, Po."

Se sia una strizzata d'occhio o una cultura del corpo è un argomento di discussione, poiché alcuni ascoltatori potrebbero trascurare il doppio senso nel testo e nel video musicale provocatorio.

