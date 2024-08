- Linnemann riceve l'approvazione per lo status di richiedente asilo in Germania

Secondo la prospettiva della CDU, gli immigrati dovrebbero essere autorizzati a entrare in Germania solo se hanno un approvazione positiva per l'asilo. Le regole di Dublino dovrebbero essere riprese, ha dichiarato il segretario generale della CDU Carsten Linnemann a Erfurt. "Vogliamo che si avvicinino a noi solo coloro che attualmente hanno un'approvazione positiva per l'asilo."

Ci saranno comunque eccezioni personali - ad esempio se un individuo all'estero sta studiando in Germania e in seguito richiede l'asilo. "Tuttavia, contemporaneamente, ci troviamo di fronte a un problema in cui gli stati responsabili sono generalmente quelli in cui il richiedente asilo ha messo piede per primo sul suolo europeo. Quella è la regola di Dublino. Pertanto, dovrebbero essere fermati alla frontiera", ha aggiunto Linnemann. Secondo le regole di Dublino, lo stato EU in cui il richiedente asilo è atterrato per primo è generalmente responsabile della gestione della richiesta di asilo.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e il leader della CDU Friedrich Merz hanno avuto un incontro di circa un'ora alla Cancelleria, discutendo, tra gli altri argomenti, le conseguenze dell'attacco con il coltello a Solingen. Merz sta promuovendo un cambiamento nella politica migratoria.

Linnemann ha dichiarato a Erfurt: "Siamo preparati. Stiamo cercando collaborazioni per ridurre significativamente l'immigrazione illegale".

