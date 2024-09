L'inizio di un'ignoranza israeliana per il presunto accordo di tregua mediato dagli Stati Uniti in Libano fa crescere l'ambiguità

In un'interazione rapida con i media subito dopo il rilascio di una dichiarazione congiunta, importanti figure governative hanno elogiato la proposta come un significativo passo avanti. Questa proposta prevedeva una sospensione delle ostilità di tre settimane, proposta dalle nazioni, garantendo tempo sufficiente per la diplomazia e potenzialmente evitando un conflitto totale tra Israele e Hezbollah.

Queste autorità hanno reso chiaro che la questione non era se Israele e Hezbollah avrebbero accettato l'accordo di cessate il fuoco, ma piuttosto quando. Entrambe le parti erano a conoscenza dei termini e gli Stati Uniti si sentivano sicuri nel presentare la cornice, con l'assunzione che entrambe le parti erano inclini ad approvarla.

Tuttavia, solo poche ore dopo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha gettato acqua fredda sul piano internazionale di cessate il fuoco. All'inizio, l'ufficio del Primo Ministro ha smentito qualsiasi notizia di un'imminente cessazione delle ostilità come "inaccurate", affermando che l'IDF avrebbe proseguito le sue operazioni con pieno vigore.

In seguito, il Primo Ministro Netanyahu, arrivato a New York City, ha dichiarato alla stampa: "La nostra politica, la nostra missione, rimane salda: continueremo a colpire Hezbollah senza sosta. Non cesseremo fino a quando non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi".

Anche dopo 24 ore dal annuncio della proposta di cessate il fuoco da parte della Casa Bianca, né Israele né Hezbollah hanno mostrato alcuna disponibilità a impegnarsi. La risposta di Israele non era in linea con le aspettative della Casa Bianca, suscitando immediate preoccupazioni sul perché Israele, apparentemente favorevole al piano, lo avrebbe così fermamente negato.

Si vociferava di questioni di politica interna a Washington, che implicavano che l'opposizione interna potesse influenzare la posizione di Netanyahu, poiché alcuni ministri israeliani di destra avevano condannato la cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti.

Una fonte americana che affermava che il governo israeliano era stato influenzato dalla reazione negativa dell'opinione pubblica interna ha espresso delusione, dichiarando che gli Stati Uniti non avrebbero pubblicizzato un simile ottimismo se non ci fossero state forti assicurazioni private da parte degli israeliani di essere pronti a conformarsi alla cornice.

La fonte ha espresso dubbi sul fatto che i negoziati si concluderebbero presto, sottolineando il processo lungo previsto. E fino a quando Israele non renderà pubbliche le sue intenzioni, Hezbollah non sentirà alcuna pressione per farlo.

La fiducia nell'annuncio della proposta proveniva dal fatto che gli Stati Uniti avevano lavorato con Ron Dermer, uno dei confidenti di Netanyahu, nella redazione del testo della dichiarazione. I colloqui sulla cessate il fuoco sono iniziati con una conversazione del lunedì tra Dermer e il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan.

Parlando giovedì, il Presidente francese Emmanuel Macron ha respinto la cessate il fuoco come un errore, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti dovevano rafforzare la pressione su Israele per conformarsi ai termini.

Il presunto dietrofront di Netanyahu ha rappresentato un significativo passo indietro, ma per alcuni funzionari ha sottolineato una realtà che era stata un fatto per mesi: la tendenza di Netanyahu a contraddire pubblicamente e apertamente Biden, soprattutto quando si trova di fronte all'opposizione interna in Israele.

Le prime reazioni hanno fatto riferimento alla fredda accoglienza del piano da parte dei ministri israeliani di destra, sui quali Netanyahu si appoggia per mantenere la sua coalizione di governo.

Senza risposte definitive, i funzionari della Casa Bianca sono stati sommersi di domande della stampa per tutto il giovedì, senza risposte chiare.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato che la dichiarazione multi-nazionale era "effettivamente coordinata con il lato israeliano". Le discussioni tra le parti in trattativa a New York erano "ancora in corso", ha continuato, ma non ha spiegato perché Netanyahu e il suo ufficio sembravano indifferenti ad accettare la temporanea cessate il fuoco.

Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha ammesso, anche se con riluttanza, di non avere una spiegazione valida per le dichiarazioni di Netanyahu. "Non posso parlare per il Primo Ministro Netanyahu, non posso spiegare la sua ragion

