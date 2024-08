- L'inizio dell'istruzione superiore è imminente per questi famosi discendenti.

Crescita Rapida: Questo pensiero potrebbe attraversare anche la mente di alcuni genitori noti in questo momento. Diversi giovani di genitori famosi si stanno preparando per lasciare casa e iniziare le loro carriere universitarie. Alcuni di loro hanno ottenuto posti in università di primo livello.

Willow Affleck

Ben Affleck (52) ha tanto a cui pensare, con Jennifer Lopez (55) che ha presentato domanda di divorzio da lui. Sua figlia Willow (18) è sul punto di iniziare la sua vita universitaria. La 18enne è figlia di Ben dal suo matrimonio con l'attrice Jennifer Garner (52).

Willow dovrebbe iniziare i suoi studi presso la prestigiosa Università di Yale a New Haven, nel Connecticut. È stata vista sul campus durante il weekend con i suoi genitori e il fratello Finn (15). Le immagini, ottenute dal quotidiano britannico "Daily Mail", mostrano Ben Affleck che sembra rilassato con i suoi figli e la sua ex moglie al suo fianco. Il loro figlio più giovane Samuel (12) sembra non essere stato presente. Non è noto cosa Willow studierà all'università.

Emma Cruise

Emma Cruise (18), figlia di Tom Cruise (62) e Katie Holmes (45), sta anche intraprendendo il suo viaggio verso l'età adulta. Emma è stata vista trasferirsi in una camera al privato università Carnegie Mellon con sua madre durante il weekend, secondo il "Daily Mail". Le immagini mostrano la coppia madre-figlia con valigie sul campus universitario a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Suo padre, con cui Emma sarebbe stata in contatto dal suo divorzio da Holmes, non era presente. Si dice che la 18enne abbia anche cambiato nome in Emma Noelle. Sua madre ha recentemente rivelato in un'intervista con la rivista "Town & Country" che è "molto orgogliosa" di sua figlia. "Certo, sentirò la sua vicinanza, ma sono molto orgogliosa di lei e sono felice", ha detto Holmes. Si dice che Emma studierà moda.

Lucas Martin

Gwyneth Paltrow (51) deve anche dire addio. Suo figlio Lucas Martin (18), dal suo matrimonio fallito con il leader dei Coldplay Chris Martin (47), sarebbe impegnato a studiare presso l'Università Brown. Il 18enne sarebbe in procinto di trasferirsi da Los Angeles a Providence, nello stato del Rhode Island per questo.

Il trasferimento le sta causando una "profonda sensazione di tristezza imminente", ha rivelato Paltrow al "Sunday Times". Tuttavia, capisce che i figli devono seguire questo percorso per crescere. "È esattamente quello che dovrebbe succedere", ha detto. Non è chiaro quale materia Lucas abbia scelto di studiare all'università. Paltrow ha anche una figlia, Apple (20), con Martin.

Henry Klum

Il figlio maggiore di Heidi Klum (51), Henry Klum (18), sta anche spiccando il volo. All'inizio di giugno, la madre modello ha pubblicato alcune foto e clip dalla sua cerimonia di diploma delle superiori su Instagram. "Ce l'hai fatta, mio meraviglioso ragazzo. College, arriviamo!", ha scritto con orgoglio. Tuttavia, Klum non ha rivelato quale college suo figlio ha scelto.

A una cena dopo la cerimonia, oltre al suo marito Tom Kaulitz (34), anche i suoi altri tre figli erano presenti. Lou (14) e Johan (17) sono anche figli del suo matrimonio con il cantante Seal (61). Sua figlia Leni Klum (20) è figlia della sua relazione con il manager sportivo italiano Flavio Briatore (74).

Martedì, Jessica Seinfeld (70), moglie di Jerry Seinfeld, ha celebrato il giorno del trasferimento del loro figlio più giovane Shepherd (18) nel suo dormitorio universitario. Ha pubblicato una serie di foto su Instagram che mostrano i genitori orgogliosi con il loro figlio sul campus. Secondo i media, seguirà le orme dei suoi fratelli Sascha (23) e Julian (21) e frequenterà l'Università di Duke nello stato americano della Carolina del Nord. "Weekend del trasferimento. Tutti e tre i nostri piccoli uccellini hanno lasciato il nido", ha scritto come didascalia alle foto. Non ha rivelato quale corso di studio Shepherd seguirà.

Il figlio di River Stone (20), Laird (19), ha già un obiettivo chiaro in mente: come l'attrice ha annunciato su Instagram alla fine di luglio, inizierà a studiare medicina. La scorsa settimana, ha pubblicato una foto del suo figlio adottivo davanti a un edificio dell'Università dello Utah. "Giorno importante", ha scritto accanto alla foto. In maggio, ha celebrato il diploma delle superiori del suo figlio. In una foto su Instagram, sorride orgogliosa accanto al suo figlio. All'inizio dello stesso mese, ha rivelato su piattaforme social che il suo figlio maggiore adottivo Roan è entrato nel mondo del cinema.

Leggi anche: