- L'inizio dell'inaugurazione della chiesa della guarnigione, supervisionata da Steinmeier

Giovedì si terrà un evento celebrativo per il riapertura ufficiale della torre della Chiesa della Guardia restaurata a Potsdam. Il Presidente federale, Frank-Walter Steinmeier, che è il patron del restauro, terrà il discorso. Sono attesi anche il Vescovo della Chiesa Evangelica Berlin-Brandenburg-Silesian Upper Lusatia, Christian Stäblein, e il Sindaco di Potsdam, Mike Schubert.

Questa chiesa militare, costruita nel 1735, fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e ulteriormente danneggiata con l'uso di esplosivi nel 1968. La cerimonia si svolgerà nonostante l'opposizione di un gruppo locale, "Potsdam Without Garrison Church", che considera la chiesa un "simbolo dell'oppressione". Il 19 marzo 1933, durante il "Giorno di Potsdam", il Presidente del Reich Paul von Hindenburg e il nuovo Cancelliere del Reich Adolf Hitler si strinsero la mano con la chiesa come sfondo.

La Chiesa Protestante intende trasformare l'edificio restaurato in un rifugio per l'attivismo per la pace e l'apprendimento democratico. Una mostra chiamata "Fede, Potere e Militare" intende esaminare la storia della chiesa con una prospettiva critica. Steinmeier è atteso per visitare la mostra e la piattaforma di osservazione a un'altezza di 57 metri giovedì.

A partire da venerdì, il pubblico potrà accedere alla torre. La costruzione della torre è costata circa 42 milioni di euro, con la maggior parte dei fondi provenienti dal governo federale.

La Chiesa Protestante ha fissato la data di chiusura della mostra "Fede, Potere e Militare", consentendo ai visitatori di esplorare la storia della chiesa fino a tale data.

