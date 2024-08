- L'inizio dell'evento di videogiochi è segnato da pirotecnia a tema di gioco.

La Gamescom inizia il 22 agosto alla Koelnmesse, accogliendo tutti i partecipanti. Prima dell'apertura dell'esposizione globale dei videogiochi, si è tenuto l'evento "Opening Night Live" in una serata di martedì. Più di 5.000 giornalisti, creatori di contenuti e visitatori erano presenti sul posto. Più di 600.000 giocatori hanno seguito lo spettacolo condotto da Geoff Keighley (45) in streaming live. Sul palco, lui e i suoi compagni hanno presentato materiali inediti di giochi molto attesi come "Monster Hunter Wilds" e "Indiana Jones e il Grande Cerchio".

Inaugurazione dell'evento: sequenze di sparatutto

Keighley è passato rapidamente alla prima game della serata, felice che non fosse stata anticipata online: "Borderlands 4". Anche se è stato mostrato un trailer senza gameplay del nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona, gli appassionati hanno ricevuto la notizia che il titolo sarebbe presto disponibile nei negozi.

Passando da uno sparatutto all'altro, i creatori di Raven Software sono saliti sul palco per condividere un breve trailer della campagna di "Call of Duty: Black Ops 6". Inaspettatamente, sono state mostrate scene molto delicate per un gioco di questa famosa serie, incentrate su spionaggio, furtività e infiltrazione. L'azione degli spari è tornata brevemente alla fine, impressionando il pubblico con i suoi effetti di luce e ombra e la sua finezza tattica durante lo scontro a fuoco.

Viaggio cinematografico: "Dune Awakening" presenta i vermi delle sabbie

Opening Night Live si è poi avventurato nello spazio con un nuovo trailer di "Dune Awakening". Questo videogioco si ispira ai romanzi di Frank Herbert ma racconta la sua storia unica. I fan sono stati trattati con una sequenza d'azione all'inizio, seguita da una spiegazione del concetto di gioco. I giocatori si avventurano su Arrakis, un pianeta desertico, e il loro obiettivo è sopravvivere. I giocatori possono unirsi ad altri per stabilire i propri insediamenti o conquistare quelli esistenti. In elicottero o attraverso il commercio con le fazioni rivali, i giocatori possono esplorare Arrakis ancora di più. I vermi delle sabbie fanno infine la loro entrata drammatica, offrendo assistenza nel combattimento. Il gioco è previsto per il rilascio su PC all'inizio del 2025.

Dalle tempeste di sabbia, l'attenzione si è spostata su "Monster Hunter Wilds". Uno dei produttori è salito sul palco, accompagnato da un interprete, e ha rivelato un nuovo trailer giapponese che offre un assaggio della storia del gioco. Il footage ha mostrato uno scontro contro un mostro, evidenziando gli animali da combattimento che i giocatori possono portare con sé per le cacce ai mostri. Aggiungendo all'emozione, è stata mostrata una delle popolari sequenze di cucina, un elemento distintivo della serie.

Netflix rivela il sequel di "Squid Game"

Netflix ha stupito il pubblico annunciando un sequel della serie di giochi indie "Monument Valley". Il gigante dello streaming ha poi presentato un gioco basato sulla sua serie di successo "Squid Game". Il gioco mantiene le sfide della serie ma aumenta il caos. In "Squid Game: Unleashed", i giocatori devono evitare la lava, i cesarei e i rivali.

Il moderatore Geoff Keighley ha quindi invitato Peter Molyneux (65), creatore di "Black & White", sul palco. Ha presentato "Masters of Albion" per PC, un progetto in sviluppo da tre anni da parte di 20 sviluppatori. Il video inizia con un viaggio in macchina traballante attraverso un villaggio medievale. Durante il giorno, i giocatori possono cucinare per i villici, gestire il villaggio o progettare edifici. Di notte, i villici devono difendersi dai mostri e proteggere il villaggio.

Scontro tra supereroi: "Marvel Rivals" e "Batman: Arkham Shadow"

I fan dei supereroi erano in trattamento. Un trailer del gioco di sparatutto "Marvel Rivals" ha mostrato Captain America e il Soldato d'Inverno che si affrontano. Doctor Doom è apparso brevemente e è stato annunciato che il gioco uscirà il 6 dicembre. Un altro trailer ha rivelato il gioco VR "Batman: Arkham Shadow" per il Meta Quest 3. Il titolo consente ai giocatori di calarsi nei panni di Batman, volare attraverso Gotham City e affrontare i villain. Il lavoro da detective è in primo piano nel gioco, con Batman che deve catturare il famigerato "Rat King".

Il regista di "Deadpool" crea una serie basata sui videogiochi

Il regista di "Deadpool" Tim Miller (59) ha fatto un'altra sorpresa. Ha annunciato una serie intitolata "Secret Level" in collaborazione con Prime Video, in uscita il 10 dicembre sul servizio di streaming. La serie consiste in 15 episodi basati su vari giochi, tra cui "God of War", "Ghosts of Tsushima", "Armored Core" e il classico gioco di ruolo "Dungeons & Dragons".

Proprio prima della chiusura dell'Opening Night Live, un'icona del cinema è apparsa sullo schermo: Indiana Jones. Nuovi materiali di gioco sono stati presentati per il prossimo gioco "Indiana Jones e il Grande Cerchio" - con elementi preferiti dai fan della serie cinematografica, come l'esplorazione delle rovine, la raccolta di manufatti o addirittura i combattimenti corpo a corpo. Come previsto, è apparsa una palla che rotola, che l'archeologo deve evitare. Il gioco uscirà il 9 dicembre per PC e piattaforme Xbox, con una versione per PlayStation 5 prevista per la primavera dell'anno prossimo.

L'ultima annunciata della serata è stato un breve trailer di "Mafia: The Old Country". Il video ha rivelato pochi dettagli sul nuovo capitolo della serie "Mafia" - ambientato in Sicilia nel 20 ° secolo.

I fan di Squid Game erano entusiasti quando Netflix ha annunciato un sequel della sua serie di successo, con sfide simili ma caos amplificato nel gioco intitolato "Squid Game: Unleashed". Il nuovo gioco metterà alla prova le abilità dei giocatori nell'evitare ostacoli e rivali pericolosi.

Nel mondo delle trasposizioni cinematografiche, il regista Tim Miller (59 anni) ha collaborato con Prime Video per produrre una serie intitolata "Secret Level", basata su diversi videogiochi popolari, tra cui il preferito del regista di "Deadpool", "Dungeons & Dragons".

Leggi anche: