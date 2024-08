- L'inizio dell'anno scolastico porta nuove domande: come utilizzare i telefoni dei genitori come aiuto.

Dopo la conclusione delle sei settimane di vacanza estiva nel Land della Hessen, il Ministero dell'Istruzione e gli uffici scolastici riprendono il loro servizio di Linea di Supporto per i Genitori. All'inizio del nuovo anno scolastico, molte famiglie hanno domande, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e l'ex insegnante Armin Schwarz (CDU). "Gli esperti della Linea di Supporto per i Genitori sono in grado di affrontare queste preoccupazioni". La Linea di Supporto per i Genitori ha dimostrato la sua efficacia negli ultimi anni.

Il personale degli uffici scolastici e del Ministero dell'Istruzione è a disposizione per chiarire le preoccupazioni scolastiche ogni giorno feriale dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, durante le prime due settimane del nuovo anno scolastico. Il numero principale di contatto per la Linea di Supporto per i Genitori al Ministero è il 0611 368-2368.

I genitori che aspettano con ansia le vacanze estive potrebbero aver bisogno di guida al ritorno dei loro figli a scuola, poiché spesso sorgono complessità durante il periodo di transizione. Pertanto, utilizzare la Linea di Supporto per i Genitori durante le vacanze estive potrebbe alleviare eventuali preoccupazioni.

Durante queste vacanze estive, si invita i genitori a salvare il numero della Linea di Supporto per i Genitori per garantire un avvio senza intoppi del nuovo anno scolastico.

