L'inizio della visione di Schuster: Freiburg si assicura la seconda posizione nella Lega del VfB

Julian Schuster ha inaugurato la sua avventura come allenatore dello SC Freiburg nella Bundesliga con una vittoria folgorante, infliggendo un colpo durissimo al VfB Stuttgart nella loro prima sfida. Freiburg ha conquistato il derby locale contro i Suabiani 3:1 (1:1), nonostante un inizio difficile che li ha visti andare sotto. Il terzino destro Lukas Kübler è stato il giocatore chiave della partita, segnando due gol fondamentali al 27' e al 61'. Ritsu Doan (54.) ha contribuito anch'egli alla vittoria del Freiburg. Ermedin Demirovic (2') aveva dato ai deludenti Stuttgart un vantaggio iniziale davanti a 34.700 spettatori.

Per Schuster, ex capitano e allenatore delle giovanili del Freiburg, si tratta di un inizio promettente nel sostituire Christian Streich nella Bundesliga. Stuttgart ha subito la seconda sconfitta stagionale, dopo la sconfitta per il Supercoppa contro i campioni e vincitori del double del Bayer Leverkusen la settimana precedente.

Giro di boa shock per Stuttgart

Schuster non aveva ancora preso posto quando Stuttgart ha segnato un gol in vantaggio, con Demirovic, acquistato dall'FC Augsburg per oltre 20 milioni di euro come sostituto di Serhou Guirassy, che ha segnato un gol strepitoso con un tiro di tacco da corner.

Il Freiburg ha faticato a riprendersi dal colpo iniziale e ha avuto difficoltà a prendere il controllo del gioco. La difesa decimata di Stuttgart, supportata dal centrocampista Angelo Stiller, è stata inizialmente pressoché inoperosa. Tuttavia, dopo una pausa per la rinfrescatura, a causa delle alte temperature durante la fine del primo tempo, la situazione è drasticamente cambiata.

Pausa per la rinfrescata disturba il ritmo di Stuttgart

Kübler ha pareggiato i conti con un potente tiro piazzato, segnando un lungo periodo di dominio del Freiburg. Vincenzo Grifo ha mancato un'occasione dopo aver superato i difensori (30'), mentre Merlin Röhl è stato fermato dal diligente portiere di Stuttgart Alexander Nübel (33').

Gli errori di Stuttgart hanno iniziato ad accumularsi e non hanno offerto alcuna minaccia offensiva a parte un debole tiro di Deniz Undav (40') prima della fine del primo tempo.

Doan segna in modo insolito, Kübler completa la doppietta

Nove minuti nella ripresa, la partita ha preso una piega inaspettata. Dopo un attacco splendido del Freiburg, il pallone è finito a Doan. Il giocatore giapponese ha abilmente superato il giocatore in prestito del Bayern Monaco di Stuttgart, Frans Krätzig, e il portiere Nübel, spingendo il pallone in rete per un ribaltamento di situazione drammatico.

L'allenatore del Stuttgart Sebastian Hoeneß ha risposto introducendo il nazionale infortunato Maximilian Mittelstädt per il poco efficace Krätzig, cercando di rinforzare la sua difesa. Tuttavia, il Freiburg ha continuato a spingere e alla fine è stato premiato ancora una volta da Kübler. Il veterano di 31 anni ha segnato di testa da un corner di Grifo, portando il punteggio sul 3:1 e assicurando la vittoria. La vittoria del Freiburg avrebbe potuto essere ancora più netta negli ultimi minuti della partita.

