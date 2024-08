- L'inizio della giornata della Sassonia-Anhalt si svolge a Stendal.

A Stendal, il più grande raduno popolare e locale della Sassonia-Anhalt inizia questo pomeriggio. Nel corso di tre giorni, gli organizzatori si aspettano circa 150.000 visitatori per il 23° Giorno della Sassonia-Anhalt. Circa 10.000 partecipanti da ogni distretto prendono parte a questa festa regionale, come dichiarato dalla cancelleria dello stato. Una delle principali attrazioni è il corteo di due ore della domenica, stimato in circa 2,3 chilometri di lunghezza.

A causa dell'incidente violento alla festa della città di Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il piano di sicurezza è stato rivisto. Si prega ai visitatori di prepararsi per una maggiore presenza della polizia e controlli casuali.

Nonostante le misure di sicurezza riviste a seguito dell'incidente di Solingen, l'entusiasmo per il Giorno della Sassonia-Anhalt a Stendal rimane invariato. Migliaia di partecipanti da diversi distretti continueranno a unirsi alle festività a Stendal.

