- L'inizio della costruzione dell'ultima struttura ICE a Dortmund è previsto per il 2024

Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca, inizierà la costruzione di una nuova struttura ICE a Dortmund quest'anno. Secondo il loro comunicato, l'Autorità Ferroviaria Federale ha concesso l'autorizzazione per questo importante progetto. Michael Peterson, membro del consiglio di amministrazione di DB responsabile del traffico a lunga distanza, ha espresso la sua eccitazione dicendo: "Il permesso di costruzione per la nuova pianta ICE a Dortmund è una fantastica notizia per i viaggiatori ferroviari in Germania. Non vedo l'ora dell'inaugurazione del cantiere più tardi quest'anno". L'investimento di oltre 400 milioni di euro in questa nuova pianta ICE dovrebbe essere completato entro il 2027, generando circa 500 posti di lavoro.

La costruzione avverrà su un terreno di 25 ettari all'interno dello scalo merci Westfalia, che ha chiuso le operazioni nel 2007. Questo sito, di proprietà della stessa DB, si trova vicino al porto di Dortmund. I piani per questo progetto sono in fase di sviluppo da tempo.

Entro la fine del decennio, la flotta ICE dovrebbe espandersi, con oltre 450 treni rispetto ai circa 400 attuali. Questa espansione richiede l'aggiunta di ulteriori strutture di manutenzione e spazi di parcheggio per il treno.

