- L'inizio della Bundesliga due decenni fa si trasformò in uno scenario orribile per l'autista del Schalke.

La stagione di Bundesliga 2004/2005 si apre con la partita tra SV Werder Bremen e FC Schalke 04, il primo giorno di lavoro come autista a tempo pieno per la squadra dello Schalke per il 29enne Lars, appassionato di motociclette, fan di AC/DC e Metallica e batterista in una band heavy metal. Accoglie la sfida, anche se non ha bisogno che sia intensa come vent'anni prima.

Lars, tifoso sfegatato dei Blu Reale che ancora rimembra i suoi giorni a fare il tifo in Block 5 dello Parkstadion da teenager e ad iscrivere i suoi quattro figli come membri dello S04 il giorno della loro nascita, accompagna la squadra alla partita inaugurale a Brema. Dopo che l'allenatore Jupp Heynckes e la squadra, compresi i nuovi acquisti Ailton e Mladen Krstajic dal Brema, scompaiono negli spogliatoi dello Weserstadion, inizia a preparare il pasto post-partita, solitamente surgelato e trasportato da Gelsenkirchen per le partite in trasferta. Per evitare di far idling e per fornire potenza ai forni surriscaldati, richiede informazioni sulle opzioni di presa di corrente a un membro dello staff di sicurezza.

"Lo staff mi ha mostrato una stanza delle utility piena di cavi e un'unica presa libera. Ho inserito la mia prolunga." Tornato nel trasporto, i forni sono già in riscaldamento quando un forte esplosione risuona in tutto lo stadio, seguita dallo spegnimento dell'intercom, del tabellone dei punteggi e delle luci di inondazione. Lars si chiede "perché così tanto caos è scoppiato così all'improvviso, con le persone che fuggivano frettolosamente accanto al mio bus." Quando guarda verso la porta Marathon, vede lo stadio completamente al buio. Blackout!

Quando vede altri che controllano la stanza delle utility da cui il suo cavo misteriosamente entra nel bus, Lars teme il peggio. Travolto dalla colpa e dai nervi, "ho poi lasciato il veicolo, ho agito con nonchalance e ho ascoltato attentamente per determinare la vera causa del trambusto."

Una Notte Selvaggia al Buio

Mentre le luci si spengono nello stadio Werder sold-out, casa di 42.500 spettatori, i tifosi accendono i loro accendini, cantano canzoni e i tifosi dello Schalke riescono a svuotare i banchi di birra nella sezione ospiti. Nel frattempo, i telespettatori ARD a casa devono accontentarsi di uno show, con Roberto Blanco che canta "Ein bisschen Spaß muss sein" per rendere le cose divertenti. Il 'sospetto' sul campo è meno divertito, probabilmente già preoccupato per la sua assicurazione sulla responsabilità civile e il piccolo stampato nel suo contratto di lavoro.

Poiché il suo cavo passa inosservato in seguito e l'ispezione della stanza di distribuzione sembra completa, l'autista del bus ora prosegue nella distruzione delle prove. Segretamente, disconnette il suo cavo dalla presa e nasconde la prolunga nelle profondità del bus, come se non fosse mai uscita da Gelsenkirchen. Con l'accordo delle parti interessate, avvia di nuovo il suo bus, mette un CD di AC/DC e prepara i pasti come previsto.

La partita di apertura tra Werder e Schalke finalmente inizia sotto le luci di emergenza con un'ora di ritardo e Nelson Valdes segna il gol più tardivo di tutti i tempi della Bundesliga alle 23:15 per una vittoria per 1-0 del Werder Brema.

Dopo che la squadra e gli allenatori sono stati nutriti e il bus fa ritorno a Gelsenkirchen tarda nella notte, Lars viene a sapere dalla radio che una scavatrice durante i lavori di costruzione è sospettata di aver tagliato un cavo elettrico, causando il blackout. Il giorno successivo, la società di servizi di Brema annuncia che una manica ad alta tensione, ora in mostra al Werder Museum, è stata la causa del blackout nel e intorno allo stadio. "In fondo," ammette il 49enne ora, "non mi importava chi fosse responsabile del caos. Basta che non fossi io."

Durante il caos causato dal blackout allo stadio Werder, Lars si preoccupa del suo coinvolgimento, mentre il cavo misterioso che va dalla stanza delle utility al suo bus viene controllato da altri.

Leggi anche: