- L'inizio del nuovo anno accademico è segnato da una scarsità di insegnanti.

In mezzo alla carenza persistente di insegnanti, l'anno scolastico si apre in Baviera, con circa 1,72 milioni di studenti e circa 160.000 insegnanti e membri del personale. La Ministra della Cultura Anna Stolz (Voti Liberi) ha riconosciuto questo problema in una riunione del gabinetto a Monaco, dichiarando: "Affrontiamo una carenza di personale, questa è la nostra maggiore sfida".

In generale, la situazione per quest'anno scolastico è gestibile. Tuttavia, presenta gradi diversi di complessità. Le circostanze più difficili si osservano nelle scuole primarie, secondarie e speciali.

Elaborando possibili soluzioni, la Ministra Stolz ha annunciato le sue intenzioni per il futuro prossimo: ridurre la pressione sulle scuole, snellire i programmi di insegnamento e aumentare l'autonomia pedagogica.

Riguardo agli esami, la ministra ha suggerito di affrontare in modo sensato le preoccupazioni comuni a tutte le istituzioni educative: "Dobbiamo trovare soluzioni durature alle domande su cosa stiamo testando, come lo stiamo testando e con che frequenza lo stiamo testando". Inoltre, ha espresso interesse nel riesaminare il concetto di valutazioni a sorpresa, che molti studenti trovano particolarmente impegnative, sebbene non abbia fornito dettagli su questo argomento.

