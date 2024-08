- L'inizio del MS Dockville Festival fonde il pop-forward futurismo e la musica rock

Una moltitudine di spettatori ha dato il via al Pop and Art Festival MS Dockville a Hamburg-Wilhelmsburg in una serata di venerdì, immersa in un paesaggio industriale affascinante. Dal pomeriggio, il luogo pullulava di circa 12.000 persone che approfittavano del delizioso clima autunnale. Nei giorni successivi, si prevede che circa 55.000 persone parteciperanno in totale.

Con l'arrivo della sera, il gruppo britannico The Vaccines ha scatenato l'energia tra il pubblico con i loro brani vintage rock degli anni '60. La cantante americana Ashnikko, originaria di Londra, ha messo in scena uno spettacolo con la sua experimental electro-pop, accompagnata da due ballerini e un palco ispirato alla natura. La band austriaca Bilderbuch, guidata dal vocalist Maurice Ernst, ha concluso la notte con le loro melodie rock e testi significativi.

MS Dockville offre molto di più della semplice musica; è anche una piattaforma per esporre l'arte. Sono state create appositamente per il festival dieci installazioni artistiche urbane uniche. Inoltre, laboratori e una miriade di DJs terranno le piste da ballo animate fino a tarda notte. Nel weekend, sono previsti gli esibizioni del gruppo techno brass Meute, della cantautrice Zoe Wees, del gruppo punk Goat Girl e del rapper Disarstar.

