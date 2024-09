L'inizio del freddo dell'autunno arriva.

L'autunno è arrivato, portando con sé brividi e raffreddori: circa 8 milioni di individui in Germania sono attualmente alle prese con un grave disturbo respiratorio. Due ceppi virali sono principalmente responsabili di questo scoppio, tra cui uno ben noto.

Nei luoghi di lavoro, metropolitane e supermercati della Germania, le persone tornano a starnutire e tossire. Con l'abbassarsi delle temperature, i raffreddori diventano sempre più comuni. "L'incidenza di malattie respiratorie acute (ARD) nella popolazione è significativamente aumentata rispetto alla settimana precedente", afferma il report settimanale ARD attuale dell'Istituto Koch (RKI). Attualmente, 7,9 milioni di persone in Germania sono a letto con sintomi influenzali, rispetto a poco meno di 6 milioni la settimana precedente.

L'aumento significativo dei casi è evidente anche nelle statistiche: 9.400 individui per 100.000 abitanti sono attualmente colpiti da un'infezione respiratoria. I numeri stanno aumentando rapidamente in tutti i gruppi di età, con i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni particolarmente colpiti.

La fredda ondata in arrivo è evidente anche negli ambulatori dei medici. Più di 1,3 milioni di individui hanno visitato un medico o un dottore la scorsa settimana a causa di un'infezione respiratoria acuta.

La nuova variante Corona XEC in aumento

La maggior parte delle infezioni è attribuibile ai virus del raffreddore comuni, noti come rinovirus, responsabili di circa un terzo di tutte le infezioni (27 percento). Tuttavia, il coronavirus sta facendo ritorno. "C'è un aumento dell'attività di SARS-CoV-2 nella popolazione e nelle cure ambulatoriali", riferisce l'Istituto Koch. Il coronavirus è stato rilevato nel 17 percento dei campioni inviati - e la tendenza è in aumento.

Il sottotipo KP.3.1.1 (41 percento) continua a dominare, seguito da vicino da una nuova variante del coronavirus: XEC. È un sottotipo di omicron e, secondo i primi risultati, ancora più contagioso dei suoi predecessori. Tuttavia, non ci sono prove che causi malattie più gravi o sfugga all'immunità. I sintomi rimangono gli stessi: mal di testa, forte tosse, naso che cola, stanchezza. Molti dei colpiti riferiscono di avere un decorso della malattia lieve.

Con XEC, i numeri del coronavirus potrebbero aumentare significativamente nelle prossime settimane. L'incidenza è già più che raddoppiata rispetto alla settimana precedente, con 1.500 casi di Covid per 100.000 abitanti. I dati provengono dal monitoraggio delle acque reflue, il cosiddetto "web influenzale" e dai resoconti delle singole pratiche. Tuttavia, poiché pochi individui vengono ancora testati per il Covid e i test rapidi positivi non vengono segnalati senza una visita dal medico, si presume che il numero effettivo sia notevolmente più alto.

Il virus continua a evolversi

Date l'ondata di freddo attuale, "dobbiamo prepararci a molto" - anche in relazione al Covid, dice il virologo Martin Stürmer in un'intervista a ntv. Il virus continua a evolversi e ad adattarsi sempre meglio. "Per fortuna siamo ancora all'interno del gruppo di omicron, ma abbiamo forti variazioni all'interno di esso", dice l'esperto. Di conseguenza, si vedono ancora individui che soffrono chiaramente di un'infezione per un periodo prolungato.

Per le persone di età superiore ai 60 anni, la Commissione Stabile per le Vaccinazioni (STIKO) raccomanda una vaccinazione contro il Covid anche quest'anno per minimizzare il rischio di un decorso grave della malattia. Tuttavia, è necessario cercare un medico che offra ancora vaccinazioni contro il Covid in

