- L'iniziativa Wahl-O-Mat inizia, promettendo di essere un'esperienza piacevole.

Il Strumento di Orientamento Elettorale, noto come Voto-O-Metro, è ora accessibile agli individui politicamente attivi, offrendo informazioni per le prossime elezioni statali nel Brandeburgo. Gli utenti possono esprimere la loro opinione su un totale di 38 diverse questioni, come dichiarato da Martina Weyrauch, direttore dell'Agenzia statale per l'educazione politica di Potsdam.

Al termine del questionario, verrà mostrata l'affinità con 13 delle 14 partiti e organizzazioni che partecipano alle elezioni. Purtroppo, il Partito Democratico Tedesco (DKP) non ha risposto alle questioni e quindi non sarà parte dell'evaluazione. L'aiuto per le elezioni è ora attivo e può essere utilizzato fino al giorno delle elezioni del 22 settembre. Weyrauch ha anche menzionato che il programma è stato progettato per essere "divertente".

Le tesi sono state elaborate da un team di 40 persone, con un ruolo significativo dei giovani. In particolare, gli individui tra i 16 e i 26 anni hanno giocato un ruolo essenziale nella formulazione delle tesi. Il Voto-O-Metro è stato introdotto per la prima volta nel 2002 come risorsa di orientamento per i giovani. Pertanto, la partecipazione attiva dei giovani al processo di sviluppo è sempre stata una priorità, ha spiegato Weyrauch.

Il Voto-O-Metro aiuta a mettere in evidenza le differenze, secondo Weyrauch. Le persone che credono che i partiti condividano temi simili possono utilizzare questa opportunità per identificare chiaramente queste differenze.

I numeri di utilizzo del Voto-O-Metro sono costantemente in aumento, secondo le dichiarazioni di Weyrauch. Durante le ultime elezioni statali nel Brandeburgo, lo strumento è stato utilizzato circa 315.000 volte. Nel selezionare il team editoriale responsabile della formulazione delle tesi, l'agenzia statale si assicura di mantenere una posizione neutrale e di evitare qualsiasi influenza politica sul programma. Di conseguenza, i membri del team non possono avere un "mandato politico prom

